19 میلیون قطعه جوجه یک روزه در جویبار تولید شد

سید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان جویبار 10.5 درصد از مجموع تولید گوشت سفید استان مازندران را تولید می کند.

وی با اشاره به تولید 818 تن تخم مرغ خوراکی و 42 تن نسل در این شهرستان افزود: این شهرستان با داشتن 13 واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 19 میلیون و 198 هزار قطعه به عنوان مرکز تولید جوجه یک روزه استان شناخته می شود.

جعفری، از وجود 173 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 10میلیون و 924 هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره تولید مقدار 15 هزار و 119 تن تولید گوشت سفید در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: یک واحد پرورش شتر مرغ صنعتی در این شهرستان وجود دارد.

جعفری با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری در صنعت طیور این شهرستان بیش از هزار میلیارد ریال بوده افزود: تعداد هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت در جویبار مشغول فعالیت است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از وجود پنج واحد جوجه 415 هزار قطعه مرغ بومی در این شهرستان خبر داد.