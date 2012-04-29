به گزارش خبرنگار مهر، منصور طالبی ظهر یکشنبه در نشست بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق اظهار داشت: هماهنگی و تعامل خوبی بین دستگاه های مرتبط برای مقابله و مبارزه با قاچاق کالا در استان وجود دارد.

وی افزود: مبارزه با دانه درشت ها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به صورت محموله های حجیم ترانزیتی در دستور کار مجریان مربوطه قرار گرفته و خوشبختانه اثرات مطلوبی داشته است.

طالبی یادآور شد: دستگاه های عضو کمیسیون قاچاق، نظارت و راهبرد کمیسیون استان یزد تلاش دارند تا با پدیده قاچاق کالا مبارزه و مقابله کنند و در این راستا موفقیت های خوبی کسب شده است.

وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق پس از طی مراحل قانونی به فروش می رسد و درآمد ناشی از آن به خزانه دولت واریز می شود، از رشد چشمگیر فعالیت های اموال تملیکی این استان طی سه سال اخیر خبر داد.

طالبی یادآور شد: استان یزد سال گذشته از نظر میزان فروش اموال منقول شامل قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی در سطح کشور و در بین استان های مختلف رتبه هفتم را کسب کرد.