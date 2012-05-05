مجلس نهم تابع دولت نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در حاشیه شرکت در دور دوم انتخابات مجلس در جمع خبرنگاران درباره هیات رئیسه مجلس نهم گفت: ما تلاش می کنیم که به مجلس نهم راه پیدا کنیم. در مورد ریاست مجلس بعدا در مجلس نهم تصمیم گیری می شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد مخالفت با ورود مطهری به لیست جبهه متحد گفت: معتقدم جبهه متحد کاملا دموکراتیک عمل کرد، قصد ما این نبود که مطهری در لیست نباشد اما به اندازه کافی رای نیاورد.

باهنر در پاسخ به سئوال دیگری درباره میزان موفقیت جبهه متحد در دور دوم انتخابات گفت: در مرحله اول جبهه متحد پیروز شد. ترکیب آرا بین جبهه متحد و پایداری 3 به یک بود و از بین 225 نفری که به مجلس راه پیدا کردند 12 نفر جبهه پایداری، 70 نفر جبهه متحد و 40 نفر نیز به صورت مشترک بودند.

به گفته وی فاصله رای جبهه متحد با پایداری در مرحله اول بسیار زیاد بود البته انتخابات تهران بسیار موثر است و می تواند در نوع ترکیب آینده مجلس تاثیرگذار باشد.

باهنر در پاسخ به سئوال دیگری درباره تاثیر پذیری کاندیداهای مستقل از جبهه متحد نیز بیان کرد: کاندیداهای مستقل عموما اصولگرا هستند اما باید منتظر باشیم و نتیجه را ببینیم که در مجلس به کدام سمت گرایش پیدا خواهند کرد.

وی همچنین درباره همگرایی جبهه متحد و پایداری در مجلس خاطر نشان کرد: جبهه متحد و پایداری در بعضی از موضوعات کلان کشور با وحدت کار می کنند اما در مورد انتخابات هیات رئیسه و بعضی موضوعات دیگر ممکن است رقابت داشته باشند.

باهنر خاطر نشان کرد: اصولگرایان در مجموع با یکدیگر متحد هستند و اگر مباحثی هم وجود داشته باشد درون تشکیلاتی است.

وی در مورد تعامل با دولت نیز گفت: ما از دولت در کارهای مثبتی که انجام می دهد حمایت می کنیم اما اگر در جاهایی نقد داشته باشد آن را بیان و سعی می کنیم که جبران کنیم. مجلس یک جمله بیشتر ندارد و آن اینکه دولت موظف است تمامی حقوق ایرانیان را استیفا و در مقابل به وظایف خود عمل کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نقش انتخابات در سطح بین الملل نیز گفت: ما معتقدیم که 1+5 باید حقوقمان را در ان پی تی به رسمیت بشناسد و ما نیز به همان نسبت رفتار متقابلی خواهیم داشت.

باهنر تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی مجلس صدای مردم است و ما بر اساس آنچه که مردم تمایل دارند رفتار خواهیم کرد و به همین دلیل رای مردم در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.

وی همچنین درباره روابط با کشورهای منطقه نیز گفت: ما در روابط اهل صلح هستیم و معتقدیم کشورهای منطقه آنقدر توان و اقتدار دارند که بتوانند خود را حفظ کنند و نیازی به حضور کشورهای خارجی نداشته باشند.

وی ادامه داد: ما در منطقه کشوری داریم که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند در حال حاضر کشورهای منطقه کلافه شده اند و برای خروج نیروهای متجاوز لحظه شماری می کنند. بقیه کشورهای عربی نیز باید از این موضوع درس بگیرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح وزیر کار در مجلس هشتم بیان کرد: مجلس هشتم دیگر برای استیضاح وزیر کار زمانبندی ندارد انشاءالله از پس فردا قانون بودجه در صحن مجلس بررسی خواهد شد که به طور معمول 15 روز به طول می انجامد و برای استیضاح وزیر دیگر فرصتی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش خود گفت: مجلس تابع دولت نخواهد بود. تعداد نمایندگانی که از دولت تعبیت می کنند و تنها مواضع دولت را در مجلس در نظر می گیرند به اندازه انگشتان دست است مجلس از کارهای مثبت طرفداری و کارهای منفی را نقد می کند.

وی ادامه داد: جبهه پایداری را نیز نمی توانیم طرفداران دولت قلمداد کنیم زیرا آنها رفتارهای رادیکالی دارند و فکر می کنم این جبهه نتواند در مجلس نهم به اندازه ای حضور یابد که بر مجلس تسلط پیدا کند.

باهنر خاطر نشان کرد: احمدی نژاد نیز هرچقدر کارهای انتقادی کمتری انجام دهد موفق تر خواهد بود.