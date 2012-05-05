حضور گسترده ایرانیان در دور دوم انتخابات/ افزایش مواضع و پیامکهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی به حضور گسترده مردم در دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اشاره کرد و نوشت: این انتخابات در شرایط بسیار حساس داخلی و خارجی برای ایران برگزار شد.

السفیر در ادامه نوشت: مقامات بلندپایه ایران جهت تشویق مردم برای حضور در انتخابات صبح زود را برای انداختن رای خود به صندوق انتخاب کردند.

این روزنامه لبنانی تاکید کرد: در دور نخست انتخابات حامیان رئیس جمهوری ایران شکست سنگینی داشتند و در مقابل "جبهه متحد اصولگرایان" پیروز بزرگ این دور بودند.

السفیر در ادامه خاطر نشان کرد: رئیس کمیته انتخابات میزان مشارکت مردم در انتخابات را تا ساعت 20 به وقت تهران 40 درصد اعلام کرد که در مقایسه با دور قبلی انتخابات (دور دوم انتخابات مجلس هشتم) 10 درصد بیشتر است.

این روزنامه همچنین به بالا گرفتن شدت مواضع شخصیتهای سیاسی درباره نامزدهای حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که مردم را به رای دادن به برخی جریانها تشویق می کردند.

به نوشته این روزنامه پیامکهای انتخاباتی که در آن رای دادن به برخی فهرستها توصیه می شد نیز از پدیده هایی بود که در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران دیده شده است.

بنابر این گزارش، مسئله مبارزه با "تورم و گرانی" یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی اصولگرایان را تشکیل داده است.

السفیر در خاتمه آورده است: به گفته "محسن رضایی" رئیس حزب ایستادگی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، مجلسی اصولگرا خواهد بود که تنوع در آن از مجلس سابق بیشتر است.

این رسانه عربی با اشاره به معرفی 25 نامزد از 30 نامزد تهران در دور دوم انتخابات، این مرحله از انتخابات را در راه تعیین گرایش کرسیهای مجلس مهم ارزیابی کرده است.