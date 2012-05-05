به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت گفت: براساس آمار منتشر شده توسط دفتر ایدز سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی بهداشت روزانه در جهان 7 هزار نفر به ویروس ایدز آلوده می شوند که 97 درصد آن مربوط به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با درآمد پایین و متوسط است.

وی افزود: از این 7 هزار نفر هزار مورد جدید آلودگی به ویروس ایدز ، یک هزار مورد مربوط به کودکان زیر 15 سال و 51 درصد این مبتلایان زنان و 41 درصد آن را افراد 15 تا 24 سال تشکیل می دهند.

صداقت در زمینه وضعیت ایدز در ایران نیز گفت: سیمای اپیدمی ایدز در ایران مربوط به مصرف کنندگان مواد مخدر به ویژه مصرف کنندگان تزریقی است که با اجرای برنامه های کاهش آسیب در کشور توانسته ایم شیوع HIV را در این گروه پرخطر در حدود 15 درصد نگه داریم که این سکون در شیوع HIV بیانگر موفق بودن ایران در اجرای برنامه های کاهش آسیب است.

وی اظهار داشت: آمارهای جمع آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نشان می دهد که تعداد موارد جدید ابتلا به HIV رو به کاهش است ولی سهم انتقال جنسی در موارد جدید بروز بیماری در حال افزایش است به گونه ای که در سال 89 ، 329 مورد ثبت شده ابتلا به HIV از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده در کشور داشته ایم، که این امر نشان دهنده خطر آغاز موج سوم بیماری ایدز در کشور است. بنابراین توجه به الگوی انتقال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت در زمینه وضعیت ابتلا زنان و کودکان گفت: در سالهای اخیر با توجه به اینکه تعداد موارد ابتلا به بیماری HIV روند کاهشی را نشان می دهند با این حال سهم زنان در ابتلا به بیماری رو به افزایش است و زنان به عنوان یک گروه در معرض خطر بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی افزود: بررسی روند کودکان مبتلا متولد شده از مادران مبتلا به بیماری HIV نشان می دهد که تعداد موارد، از حدود 14 مورد ابتلا به 38 مورد در سال 89 رسیده است.

صداقت ادامه داد: براساس تخمینهای علمی انجام شده پیش بینی می شود که در سال 2011 حدود 93هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور داشته باشیم که با توجه به آمار بیش از 20 هزار نفر شناسایی شده در کشور، تخمین زده می شود حدود 70 هزار نفر در کشور به این بیماری مبتلا شده اند که هیچ گونه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی را دریافت نمی کنند.

وی در خصوص سومین برنامه استراتژیک کشوری ایدز در کشور نیز گفت: این برنامه پس از تصویب در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات دولت رسیده است.

صداقت تصریح کرد: این برنامه بر الگوی جدید انتقال HIV/ایدز مانند انتقال از طریق ارتباطات جنسی به ویژه ارتباطات جنسی در سوء مصرف کنندگان مواد روانگردان، توجه ویژه به زنان آسیب پذیر و جوانان و نوجوانان، توجه به تغییر الگوی انتقال بیماری تاکید ویژه دارد و همچنین در این برنامه همچنان بر لزوم توجه به برنامه های کاهش آسیب و ادامه این برنامه ها در مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر تاکید شده است.