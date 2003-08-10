  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۰:۰۷

معاون سازمان حفاظت محيط زيست كشور در گفتگو با " مهر " اعلام كرد:

خودرو سيناد نخريد ، شماره گذاري نمي شود

خودرو سيناد نخريد ، شماره گذاري نمي شود

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشور اعلام كرد: راهنمايي و رانندگي از روزهاي آينده خودرو سيناد متعلق به شركت كيش خودرو را به علت عدم رعايت استاندارد زيست محيطي R8303_ URO2 شماره گذاري نخواهد كرد.

دكتر يوسف حجت رييس كميته كاهش آلودگي هوا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با بيان اين مطلب در خصوص آخرين وضعيت خودرو هاي توليد داخل از نظر رعايت استاندارد هاي زيست محيطي گفت: خودرو سيناد پس از انجام آزمايشات متعدد و اعمال استاندارد زيست محيطي URO2  بر روي آن آلوده كننده محيط زيست شناخته شد ،  لذا بنابر قانون علاوه بر متوقف ساختن خط توليد اين خودرو از شماره گذاري آن توسط اداره راهنمايي و رانندگي نيز تارفع كامل نواقص مذكور جلوگيري خواهد شد.

وي همچنين احتمال متوقف شدن خط توليد خودرو پرايد در آينده نزديك را بسيار بالا عنوان و خاطرنشان كرد: بر روي  تمام خودروهاي توليد داخل كشور به جز خودرو پرايد(كاربراتوري)، سيستم انژكتوري نصب شده است لذا اين خودرو به خاطر تكنولوژي پاييني كه دارد، استاندارد زيست محيطي R8301  در مورد آن اعمال مي شود .

معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست كشور در ادامه افزود: هرچند خودرو پرايد استاندار زيست محيطي مذكور را در گذشته دريافت كرده ،  ولي در توليدات اخير ايران خودرو مواردي از عدم رعايت استاندارد ها و افزايش آلاينده هاي خروجي از اگزوز مشاهده شده است لذا با وجود اين مسئله خط توليد پرايد احتمالا در آينده نزديك متوقف خواهد شد.

دكتر حجت همچنين افزود: خودرو سي يلو از توليدات شركت كرمان خودرو نيز تنها خودرو موجود در كشور است كه مبدل هاي شيميايي كاهش دهنده آلاينده هاي خروجي از اگزوز خودروها بر روي آن نصب نشده و توليد آن نيز ممنوع شده است ؛ اما اگر بنابر گفته هاي مديران شركت مذكور تعداد خودرو هاي توليد شده موجود در انبار كرمان خودرو محدود باشد ،  پس از بررسي هاي اوليه اجازه فروش آن داده خواهد شد.

رييس كميته كاهش آلودگي هوا در خاتمه اظهار داشت : در حال حاضر كليه خودروهاي توليد داخل متناسب با تكنولو ژي شان از نظر استاندارد زيست محيطي URO2  در سطوح R8300 R8301،R8302،R8303  مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا با كمترين ميزان آلودگي وارد ناوگان حمل و نقل كشور شوند.       

کد مطلب 15967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها