خودرو سيناد نخريد ، شماره گذاري نمي شود

دكتر يوسف حجت رييس كميته كاهش آلودگي هوا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با بيان اين مطلب در خصوص آخرين وضعيت خودرو هاي توليد داخل از نظر رعايت استاندارد هاي زيست محيطي گفت: خودرو سيناد پس از انجام آزمايشات متعدد و اعمال استاندارد زيست محيطي URO2 بر روي آن آلوده كننده محيط زيست شناخته شد ، لذا بنابر قانون علاوه بر متوقف ساختن خط توليد اين خودرو از شماره گذاري آن توسط اداره راهنمايي و رانندگي نيز تارفع كامل نواقص مذكور جلوگيري خواهد شد.

وي همچنين احتمال متوقف شدن خط توليد خودرو پرايد در آينده نزديك را بسيار بالا عنوان و خاطرنشان كرد: بر روي تمام خودروهاي توليد داخل كشور به جز خودرو پرايد(كاربراتوري)، سيستم انژكتوري نصب شده است لذا اين خودرو به خاطر تكنولوژي پاييني كه دارد، استاندارد زيست محيطي R8301 در مورد آن اعمال مي شود .

معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست كشور در ادامه افزود: هرچند خودرو پرايد استاندار زيست محيطي مذكور را در گذشته دريافت كرده ، ولي در توليدات اخير ايران خودرو مواردي از عدم رعايت استاندارد ها و افزايش آلاينده هاي خروجي از اگزوز مشاهده شده است لذا با وجود اين مسئله خط توليد پرايد احتمالا در آينده نزديك متوقف خواهد شد.

دكتر حجت همچنين افزود: خودرو سي يلو از توليدات شركت كرمان خودرو نيز تنها خودرو موجود در كشور است كه مبدل هاي شيميايي كاهش دهنده آلاينده هاي خروجي از اگزوز خودروها بر روي آن نصب نشده و توليد آن نيز ممنوع شده است ؛ اما اگر بنابر گفته هاي مديران شركت مذكور تعداد خودرو هاي توليد شده موجود در انبار كرمان خودرو محدود باشد ، پس از بررسي هاي اوليه اجازه فروش آن داده خواهد شد.

رييس كميته كاهش آلودگي هوا در خاتمه اظهار داشت : در حال حاضر كليه خودروهاي توليد داخل متناسب با تكنولو ژي شان از نظر استاندارد زيست محيطي URO2 در سطوح R8300 R8301،R8302،R8303 مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا با كمترين ميزان آلودگي وارد ناوگان حمل و نقل كشور شوند.