محسن افشارچی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به برپایی بیستو دومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هستهای کشور در دانشگاه زنجان افزود: این نمایشگاه از روز شنبه 23 اردیبهشتماه آغاز شده و تا 27 همین ماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: نمایشگاه امسال توضیحمحور بوده و تنها معطوف به پوستر و ماکت نخواهد بود بلکه بازدیدکنندگان به شکل گروههای 20 نفره از تمام غرفهها بازدید به عمل آورده و کارشناسان توضیحات لازم در خصوص هر بخش را ارائه خواهند داد.
افشارچی تعداد غرفه های نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هسته ای را 23 غرفه اعلام کرد و افزود: چرخه تولید سوخت هسته ای، اکتشاف و استخراج از معادن، فرآوری اورانیم، نیروگاه بوشهر و دارخوین و کاربرد جانبی از انرژی در حوزه های کشاورزی، لیزر و اپتیک، از جمله غرفه های این نمایشگاه خواهد بود.
رئیس دانشگاه زنجان، ساخت رآکتور هسته ای را از گامهای مهم صنعت هسته ای کشور دانست و گفت: بازدید علاقمندان از این نمایشگاه بدلیل تخصصی بودن و توضیحات کارشناسان گروهی خواهد بود.
افشارچی افزود: گروه هدف این نمایشگاه، قشر تحصیلکرده دانشگاهی است ولی با عنایت به لزوم آگاهسازی تمامی اقشار جامعه، نخبگان، دانشآموزان مدارس سمپاد و دانشگاهیان استان میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
رئیس دانشگاه زنجان گفت: آگاهسازی افکار عمومی، معرفی انرژی هستهای بهعنوان تکنولوژی مفید، دسترسی آسان قشر دانشگاهی به این صنعت، رفع ابهام در خصوص فعالیتهای هستهای کشور و در نهایت جذب علاقمندان و محققان دانشگاهی و نخبگان برای فعالیت در این حوزه، از عمده اهداف برپایی نمایشگاه است.
افشارچی، زمان بازدید از این نمایشگاه را از ساعت 8:30 صبح لغایت 17:30 عنوان کرد و ابراز کرد: در بیستو دومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هستهای کشور چندین ماکت بزرگ برای معرفی چرخه سوخت کشور طراحی و ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه صنعت هستهای در کشور ایران صنعتی نوپا است، افزود: پافشاری برای دستیابی به استقلال هستهای برابر با استقلال کشور و ملت ایران است و اگر در این قضیه پافشاری نداشته باشیم حتی توحید اسلامی نیز از بین خواهد رفت.
رئیس دانشگاه زنجان افزود: باید توانایی تولید این صنعت بومی و ملی که توسط قشر تحصیلکرده و جوان جامعه پا گرفت است، در معرض دید عموم جامعه قرار گیرد تا مردم با این موضوع که به خاطر چه چیزی دارند هزینه صرف میکنند، آشنا شوند.
افشارچی با بیان اینکه صنعت هستهای نخستین صنعت مورد استفاده در کشورهای غربی است، ادامه داد: انرژی هستهای پاکترین و سالمترین انرژی در دنیا محسوب میشود ولی سردمداران غربی برای حفظ موقعیت خود و محدود کردن بهرهمندی از این انرژی در کشورهای خود، استفاده از آنرا برای مردم ایران غیرقابل هضم میدانند و با هر ترفندی در صدد حذف آن از صنعت ایرانی هستند.
وی افزود: باید این امر برای مردم رمزگشایی شود و فرزندان و جوانان ما بدانند که بر روی چه چیزی سرمایهگذاری میکنند.
رئیس دانشگاه زنجان تاکید کرد: برداشتن گامهای اولیه در جهت استقلال کشور، موجب بروز عزت و غرور ملی در جهان خواهد شد.
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