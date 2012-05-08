تدوین سند دانشگاه اسلامی / فعالیت 15 گروه ویژه تحول در علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان افزود: امیدواریم بعد از تصویب سند نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه دانشگاه اسلامی هم به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسد.

وی درباره موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: ما در نهاد رهبری ابتدا گروه‌های علمی در حوزه علوم انسانی تشکیل دادیم که بعدا این گروه‌ها با گروه‌های متناظر خود در وزارت علوم ادغام شدند و امروز بیش از 15 گروه ویژه علوم انسانی داریم که موجب تحول در علوم انسانی می شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: اکنون هم در این کارگروه‌ها و هم در شورای تخصصی ارتقاء و تحول نقشه‌ راه و خطوط کلی تا حدود زیادی مشخص شده است. این نقشه سه مرحله دارد؛ یک مرحله کوتاه‌مدت با نام مرحله تهذیب آنچه که با فرهنگ ما متقابل و متضاد است از متن علوم انسانی کنار گذاشته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گام دوم و میان مدت بهینه‌سازی است که در آن سلسله دیدگاه‌های متفکران اسلامی که جزو محکمات ماست باید در علوم انسانی وارد شود و گام سوم و بلند مدت هم پایه‌ریزی جدید مبانی نظریات علوم انسانی است که بحث نظریه‌پردازی‌های بومی مطرح می‌شود که باید بستر آن فراهم شود.

محمدیان درباره اصلاح روند مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: دانشگاه آزاد یک تجربه جدیدی در نظام جمهوری اسلامی بود که با تدبیر حضرت امام (ره) به علت ناتوانی آموزش عالی دولتی در کنار این سیستم، یک سیستم غیردولتی برای تربیت دانشجو به وجود آمد. در آغاز این ‌کار الگویی که مطرح شد الگوی حوزه‌های علمیه بود که متأسفانه فقط در ابتدای کار به‌عنوان یک شعار مطرح شد و از این تجربه حوزه‌های علمیه هیچ استفاده‌ای نشد.

وی افزود: این دانشگاه از همان ابتدا متأسفانه ارکان خود را از دست داد. یعنی با توجه به مأموریت‌هایی که برای هیأت مؤسس مقرر شده بود متاسفانه این هیأت نقشی ایفا نمی‌کرد و این روند غلط به مدیریت تک نفره بر دانشگاه آزاد منتهی شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح این روند وارد کار طاقت فرسایی شد و ابتدا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اول هیأت موسس را فعال کرد و سپس علی رغم همه مقاومت ها وارد روند اصلاح مدیریت شد و تاکنون هم بحمدالله نتایج خوبی حاصل شده است.