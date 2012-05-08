کلاهبردار اینترنتی در ایرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر در پی شکایات تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب عابر بانک هایشان اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران را شروع کرد.

وی گفت: ماموران با اقدامات فنی و پلیسی و راهنمایی شاکیان به متصدی یکی از کافی نت های سطح شهر مشکوک شده و در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به صراحت به سه فقره کلاهبرداری و برداشت غیرقانونی وجه از حساب شاکیان با همدستی فردی دیگر اعتراف کرد.

براساس این گزارش، متهم در خصوص نحوه ارتکاب به جرم گفت: با شگردهای زیرکانه شماره کارت و رمز دوم افراد را سرقت و در یک فرصت مناسب اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب آنان می کردم.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان داشت: متهم تحویل مراجع قانونی شد و تلاش برای دستگیری همدست وی ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست، برای جلوگیری از سرقت ‌های مشابه از دادن کارت‌ عابر بانک و رمز دوم کارت به افراد ناشناس جدا خودداری کنند و در صورت مواجه شدن با چنین مواردی مراتب را سریعا از طریق مرکز فوریت‌ های پلیسی 110 به اطلاع ماموران رسانده تا برابر قانون با متخلفان برخورد شود.