به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل وفایی با اعلام این مطلب اظهار داشت: عملیات ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی صنوف بر اساس ابعاد، طرح و موضوع، براساس مضامین زیبایی شناختی منظر شهری و مطابق با فرهنگ و مذهب مقدس شهر قم، در فصل گذشته به طور مستمر پیگیری شد.



وی افزود: در مجموع نزدیک به 35 هزار متر مربع از تابلوها و سازه های تبلیغاتی صنوف شهر قم ساماندهی و پس از سیر مراحل قانونی ثبت و برای سازه های تبلیغاتی مجاز، مجوز نصب صادر شد.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم در تشریح کامل این طرح ادامه داد: همچنین برابر مصوبات اخیر شورای اسلامی شهر مقدس قم، تابلوهای عمود بر شارع منصوب در پیاده روها به دلیل ایجاد بی نظمی و اغتشاش بصری در خیابان ها، معابر عمومی و منظر شهری، غیرمجاز شناخته می شوند.



وفایی افزود: در راستای اجرای این مصوبه توسط سازمان زیباسازی شهرداری قم، پس از ارائه اخطارنامه به صنوف مورد نظر و اتمام مدت مجاز، با هماهنگی و همکاری معاونت خدمات شهری و شهرداری مناطق هشتگانه، سازه های مذکور از سطح شهر جمع آوری می‌شوند.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم اذعان داشت: هم اکنون این طرح جاری بوده و اجرای آن تا پاکسازی کامل شهر از این نوع سازه ها، ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به تأمین هزینه های زیباسازی سیمای شهر از محل اخذ عوارض مجوزات تابلوها اظهار داشت: تاکنون بیش از 60 درصد از اعتبارات اجرایی زیباسازی منظر شهری از محل صندوق درآمدی سازمان حاصل از اخذ عوارض صدور مجوزات سازه های تبلیغاتی و تابلوهای صنوف سطح شهر قم تأمین شده و با این سیاست اجرایی شهروندان، خود به طور مستقیم در زیبایی شهر نقش موثر ایفا می کنند.



وفایی تصریح کرد: همچنین در فاز دوم از طرح ساماندهی سازه های تبلیغاتی، با ورود مبحث ساماندهی دیوارنویسی‌ها، سازه‌های تبلیغاتی خاص و دیگر تابلوهای تبلیغاتی جدید به طرح مذکور و همکاری شهروندان فهیم شهر مقدس قم، بیش از پیش خواهیم توانست در اجرای اهداف پیش روی سازمان و سیاست های کلی شورای اسلامی شهر و شهرداری قم موثر عمل کنیم.