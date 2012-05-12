فراخوان چهارمین پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین شماره از پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان با انتشار فراخوانی از نویسندگان و صاحبنظران عرصه ادبیات کودک و نوجوان خواست تا با ارسال مقاله در انتشار این شماره از این ماهنامه شرکت کنند.

براساس این فراخوان این شماره از این مجله به موضوع ادبیات کودک و طبقه متوسط خواهد پرداخت و در موضوع ویژه نیز نقد و بررسی آثار «اسدالله شعبانی» شاعر نام آشنای ادبیات کودک را مورد توجه خود قرار خواهد داد.

تمام نویسندگان و صاحبنظران حوزه ادبیات کودک و نوجوان می‌توانند آثار خود را برای بررسی و انتشار در این پژوهشنامه تا سی‌ام خرداد ماه به نشانی این مجله ارسال کنند.

پژوهشنامه همچنین از انتشار مقالات تالیفی و ترجمه‌ای درباره‌ ادبیات کودک و نوجوان که تکراری نبوده و یا قبلا در مجله‌های دیگر منتشر نشده باشند، استقبال می‌کند.

در هر شماره از پژوهشنامه علاوه بر مقاله‌های مرتبط با موضوع اصلی، مقاله‌هایی غیر مرتبط درباره‌ مسایل و موضوعات دیگر ادبیات کودک نیز منتشر می‌شوند.