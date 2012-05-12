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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

گشایش 200 مدرسه شاهد در کشور

گشایش 200 مدرسه شاهد در کشور

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی وزیر در بنیاد شهید و امور ایثارگران از گشایش 200 مدرسه شاهد در مهر ماه آینده در سطح کشور خبر داد.

رضا مومنین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:160 هزار مدرسه شاهد در کشور وجود دارد و 87 هزار دانش آموز شاهد و فرزند جانباز در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

وی تصریح کرد:6 هزار جانباز نیز در مدارس ایثارگران درس می خوانند.

وی با بیان این که 138 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر نیز در مراکز آموزش عالی علم آموزی می کنند، اظهار داشت:همگان بدانند جامعه شاهد و ایثارگر به جای استفاده از سهمیه 40 درصد فقط از 1.58 سهمیه استفاده کرده و در حقیقت دیگران از سهمیه آنها استفاده می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلی 5 شنبه ها به کلاس های فوق برنامه مدارس شاهد زیانی وارد کرده یا نه، گفت: دانش آموزان مدارس شاهد 4 تا 6 ساعت کلاس فوق العاده دارند اما به پیشنهاد ستادهای شاهد، دانش آموزانی به تشخیص مدیر، ساعات بیشتری در مدرسه نگه داشته می شوند.

مومنین در خصوص طرح پراکنده شاهد، اظهار داشت:50 هزار دانش آموز شاهد و ایثارگر در مدارس عادی با عنوان طرح پراکنده تحصیل می کنند و رابطان آموزش و پرورش پیگیر امور تحصیلی آنان هستند.

کد مطلب 1599872

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