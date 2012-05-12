چابکسوار خراسان شمالی قهرمان هفته چهاردهم کورس اسب دوانی گنبد شد

رحیم فهیمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در هفته چهاردهم رقابتهای سوارکاری کورس بهاره ایران 61 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون، تروبرد داخلی و تروبرد وارداتی در 7 دور به مسافتهای 1000 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی اظهار داشت: در مسابقات این هفته دو اسب دلدل طلا با مالکیت گلدی رحمانی و اسب سزار با مالکیت عاشورمحمد یزدانی از خراسان شمالی شرکت کرده بودند.
فهیمان با بیان اینکه هفته چهاردهم کورس بهاره گنبد در 7 کورس مختلفبرگزار شد اظهار داشت: در کورس اسبهای ترکمن، اسب دل دل طلا از خراسان شمالی با چابکسواری مهران آقاتبای در مسافت 1000 متر به مقام قهرمانی رسید.
وی با بیان اینکه به قهرمان این کورس مبلغ 20 میلیون ریال اهدا شد اضافه کرد: مربیگری این اسب را آنابای خجندی بر عهده داشت.
فهیمان گفت: دیگر اسب شرکت کننده از خراسان شمالی در این رقابتها با سوارکاری یوسف دهش نتوانست جایگاهی بهتر از پنجمی بدست آورد.
رییس هیئت سوارکاری خراسان شمالی تصریح کرد: در پایان رقابتهای این هفته جوایز نقدی به ارزش 283 میلیون و 200 هزار ریال به اسبهای اول تا سوم کورسهای ششگانه اهدا شد.
رحیم فهیمان گفت: دور نخست این مسابقه با رقابت اسبهای مبتدی نژاد ترکمن، 3 دور اسبهای دوخون، 2 دور اسبهای تروبرد داخلی و یک دور نیز با رقابت اسبهای تروبرد خارجی برگزار شد.
نتایج هفته چهاردهم رقابتهای کورس بهاره اسب دوانی گنبد:
کورس اول: اسبهای دلدل طلا، خوش سقربارانی و چاندویل، اول تا سوم شدند.
کورس دوم: اسبهای اسپریت، ماه نظر و سیروان، به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
کورس سوم: اسبهای اوثق، آترینه و بارسنال، اول تا سوم شدند.
کورس چهارم: اسبهای بیوسا، کوئیک هورس و شارمن، در رتبههای اول تا سوم جای گرفتند.
کورس پنجم: اسبهای ریومون، ریوذرت و شانلی در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
کورس ششم: اسبهای ریحانا، اسپیشیال ویو و امپراطور صحرا، اول تا سوم شدند.
کورس هفتم: اسبهای دانهیل، بست و حماسه، به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
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