به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته رقابتهای کورس اسبدوانی کشوری و ملی در مشهد برگزار شد و اسبهای اعزامی خراسان جنوبی با کسب مقامهای ارزشمند، بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای اسبدوانی استان را به نمایش گذاشتند.
این رقابتها در قالب هشت هفته و بهصورت هفتگی در روزهای پایانی هفته برگزار میشود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در هفتههای آینده تعداد اسبهای شرکتکننده از خراسان جنوبی افزایش خواهد یافت.
نمایندگان خراسان جنوبی در این دوره از رقابتها در گروههای ترکمن و دوخون به رقابت پرداختند.
در گروه ترکمن، «گدرسنسجادی» به مالکیت امین خسروی از باشگاه ایران، در کورس کلاس هفت و مسافت هزار متر موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
همچنین «بنیخان» به مالکیت امیرحسین مصطفینیا، در کورس کلاس ۶ و مسافت هزار متر به مقام ششم دست یافت.
در گروه دوخون نیز «نیوکینگمن» به مالکیت منا رحمانی، در کورس کلاس ۶ و مسافت هزار متر مقام چهارم را کسب کرد.
«سرفینا» به مالکیت ایلیا برزگر نیز در کورس کلاس ۶ و مسافت هزار متر، مقام هشتم این رقابتها را از آن خود کرد.
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