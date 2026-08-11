به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته رقابت‌های کورس اسب‌دوانی کشوری و ملی در مشهد برگزار شد و اسب‌های اعزامی خراسان جنوبی با کسب مقام‌های ارزشمند، بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای اسب‌دوانی استان را به نمایش گذاشتند.

این رقابت‌ها در قالب هشت هفته و به‌صورت هفتگی در روزهای پایانی هفته برگزار می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته‌های آینده تعداد اسب‌های شرکت‌کننده از خراسان جنوبی افزایش خواهد یافت.

نمایندگان خراسان جنوبی در این دوره از رقابت‌ها در گروه‌های ترکمن و دوخون به رقابت پرداختند.

در گروه ترکمن، «گدرسن‌سجادی» به مالکیت امین خسروی از باشگاه ایران، در کورس کلاس هفت و مسافت هزار متر موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

همچنین «بنی‌خان» به مالکیت امیرحسین مصطفی‌نیا، در کورس کلاس ۶ و مسافت هزار متر به مقام ششم دست یافت.

در گروه دوخون نیز «نیوکینگ‌من» به مالکیت منا رحمانی، در کورس کلاس ۶ و مسافت هزار متر مقام چهارم را کسب کرد.

«سرفینا» به مالکیت ایلیا برزگر نیز در کورس کلاس ۶ و مسافت هزار متر، مقام هشتم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.