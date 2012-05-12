همایش مسئولین دارالقرآن کریم کشور در مشهد برگزار شد/ رونمایی قرآن آموزشی

دبیر اجرائی این همایش در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این همایش تشریح و تبیین سند راهبری دارالقرآن کریم در دستور کار قرار دارد.

حسین بهبودی از رونمایی قرآن آموزشی در این همایش خبر داد و افزود: این قرآن توسط محسن عبادی فعال قرآن مشهدی برای اهداف آموزشی به ویژه در حوزه کودکان و نوجوانان کتابت شده است.

وی افزود: این قرآن به همراه چهار محصول قرآنی دیگر نظیر درس نامه حفظ قرآن، تفسیر سوره های منتخب و همچنین آموزش روخوانی و روانخوانی توسط مسئولین در مشهد رونمایی شد تا به زودی برای استفاده در اختیار موسسات قرآنی قرار گیرد.

بهبودی درباره قرآن آموزشی رونمایی شده اظهارکرد: این قرآن در 604 صفحه با خط خوش تحریر شده که هر صفحه آن به نیت ائمه معصومین در 14 سطر کتابت و تمام نکات آموزشی در آن رعایت شده است.

وی با اشاره به حضور 320 کارشناس قرآنی در این همایش افزود: این گردهمایی هر دو سال یکبار در جهت تبیین برنامه های راهبردی قرآنی و تبادل نظر و آگاهی از تغییرات و برنامه ها در کشور برگزار می شود.