به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هستهای ایران از 23 تا 27 اردیبشهت ماه جاری در دانشگاه زنجان آماده بازدید علاقمندان است.
در این نمایشگاه حدود 500 عدد اقلام نمایشگاهی عرضه شده است که در بخشهای چرخه سوخت و نیروگاه و کاربردهای جانبی صنعت هستهای ارائه میشود.
برپایی سه ماکت بزرگ از نیروگاه اتمی بوشهر، پسمانداری و چرخه سوخت هستهای، نمایش ماشین سانتریفیوژ به صورت برش خورده و در حال کار از دیگر بخشهای این نمایشگاه محسوب میشود.
ارائه چرخه سوخت، اکتشاف و استخراج، تولید کیک زرد، فرآوری اورانیوم، غنی سازی اورانیوم، تولید زیرکونیوم و آلیاژهای نوین، تولید قرص و مجتمعهای سوخت، پسمانداری، مجتمع آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی اراک از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
معرفی نیروگاه بوشهر و دارخوین، کاربردهای جانبی صنعت هستهای از جمله پژوهشکده کشاورزی، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشکده مواد، پژوهشکده علوم و فنون هستهای و پژوهشکده چرخه سوخت از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
در این مراسم به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن از زحمات مادر شهید «مجید شهریاری» با اهدای لوح قدردانی شد.
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