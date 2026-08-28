https://mehrnews.com/x3cVC8 ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6930713 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و یکمین شب خونخواهی امام شهید امت چرام- تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و یکمین شب خونخواهی امام شهید امت برگزار شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6930713 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید پرچمداری شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۱۸۱ مقاومت ملی محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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