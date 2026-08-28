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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴

تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و یکمین شب خونخواهی امام شهید امت

تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و یکمین شب خونخواهی امام شهید امت

چرام- تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و یکمین شب خونخواهی امام شهید امت برگزار شد.

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کد مطلب 6930713

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