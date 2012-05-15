میانگین سنی زنان و مردان برای دریافت گواهینامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی، روز سه شنبه در حاشیه سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استفاده از سیستم های هوشمند و کنترل الکترونیکی امروز یک ضرورت است و دیگر امکان کنترل فیزیکی جاده ها وجود ندارد. در هر منطقه ای که سیستم های هوشمند نصب شده است با کاهش تخلفات و بهبود رفتار رانندگان مواجه بودیم. به عنوان مثال در جاده تهران - مشهد میزان تخلفات در هنگام نصب دوربین ها 4 درصد بود اما میزان تخلفات امروز به 4 دهم درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی امسال 2200 کیلومتر از جاده ها نیز تحت پوشش دوربین قرار می گیرند. در گذشته دوربین ها به صورت آفلاین و مجزا بودند اما امروز به صورت یکپارچه فعال هستند. هم اکنون 40 درصد جاده ها به صورت هوشمند کنترل می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد افزایش ایمنی خودروها گفت: برای کاهش تلفات رانندگی دیگر یک مولفه کافی نیست و همه مولفه ها باید در نظر گرفته شود. ایمنی خودروها هم باید همپای سایر مولفه ها پیش رود.

رئیس پلیس راهور در مورد تغییر گواهینامه ها نیز گفت: تغییرات اساسی در آموزش داریم ضمن اینکه مدت اعتبار گواهینامه ها بر اساس شرایط سنی افراد تعیین می شود.

مومنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد میانگین سنی افراد متقاضی گواهینامه گفت: میانگین سنی زنان برای دریافت گواهینامه 27 سال و مردان 26 سال است.