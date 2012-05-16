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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

برترین‌های مسابقات فوتسال و والیبال فرهنگیان شاهرود معرفی شدند

برترین‌های مسابقات فوتسال و والیبال فرهنگیان شاهرود معرفی شدند

شاهرود-خبرگزاری مهر: مسابقات فوتسال و والیبال فرهنگیان شهرستان شاهرود گرامی داشت هفته معلم با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال و والیبال فرهنگیان شهرستان شاهرود گرامی داشت هفته معلم صبح چهارشنبه با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

در رشته فوتسال 12 تیم به رقابت پرداختند که در پایان راهنمایی شاهد، دبیرستان شهید بهشتی و مدیریت آموزش و پرورش شاهرود مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته والیبال 10 تیم به رقابت پرداختند که در پایان مدرسه راهنمایی مبارزان، دبیرستان شاهد و راهنمایی شاهد به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان سپاه ناحیه شاهرود به مدت یک هفته در سالن های ورزشی انقلاب و مالک اشتر این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 1603923

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