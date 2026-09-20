به گزارش خبرنگار مهر، رمان «راز درخت اقاقی» نوشته حسین امیدی است که بر اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده است و در ادامه رمان «مروارید سرخ» محسوب میشود و سرنوشت شخصیتهای آن را در فضایی پرحادثه و احساسی دنبال میکند.
داستان «راز درخت اقاقی» با رویدادی تلخ آغاز میشود. «قاسم»، که در گذشته راهزنی سرکش بوده و به واسطه عشق به همسرش «طاهره» از گذشته خود فاصله گرفته و توبه کرده است، با پیکر خونین و بیجان همسرش مواجه میشود. این حادثه بار دیگر احساس خشم و میل به انتقام را در وجود او زنده میکند.
قاسم در ادامه داستان با انتخابی دشوار مواجه میشود؛ از یک سو خشم و اندوه او را به سوی انتقام سوق میدهد و از سوی دیگر، وفاداری به اعتقادات و راه و رسم طاهره، او را به خویشتنداری و واگذاری امور به عدالت الهی دعوت میکند. نویسنده در این اثر، کشمکش میان خشم، ایمان، عشق و انتقام را در زندگی یک انسان به تصویر کشیده است.
این رمان با نثری ساده و روان و بهرهگیری از روایت ماجراجویانه، حوادث متعددی را در مسیر داستان رقم میزند. از این رو، «راز درخت اقاقی» علاوه بر علاقهمندان به رمانهای تاریخی و مذهبی، میتواند برای مخاطبانی که پیگیر سرنوشت شخصیتهای «مروارید سرخ» هستند نیز قابل توجه باشد.
مضامین مرتبط با خودسازی، ایمان و مواجهه انسان با خشم و انتقام، در کنار فضای داستانی و پرحادثه اثر، از دیگر ویژگیهای این رمان است که میتواند آن را برای مخاطبان جوان و نوجوان نیز خواندنی کند.
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