میزبانی شاهرود از لیگ فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان کشور

رضا علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از میزبانی شاهرود در رقابتهای لیگ فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان کشور خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات از امروز یکشنبه در سالن مالک اشتر شاهرود آغاز میشود.
وی با بیان اینکه تیم شاهرود به نمایندگی از استان سمنان در این رقابتها حضور دارد، افزود: مسابقات تا پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ در شاهرود ادامه خواهد داشت.
رقابت ۶ تیم به صورت دورهای
رئیس هیئت فوتبال شاهرود با اشاره به حضور ۶ تیم در این دوره از رقابتها، بیان کرد: تیمهای حاضر در مسابقات به صورت دورهای با یکدیگر به رقابت میپردازند و در پایان، تیم نخست این رقابتها معرفی خواهد شد.
علیمحمدی ادامه داد: در نخستین روز مسابقات، تیم جویبار از ساعاتی دیگر مقابل تیم خراسان شمالی قرار میگیرد و با برگزاری این دیدار، رقابتهای این دوره به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
حضور تیم شاهرود در رقابتهای کشوری
وی افزود: منتخب قائن، تیم البرز، تیم شاهرود و تیم دلیجان دیگر تیمهای حاضر در این رقابتها هستند.
بر اساس این گزارش، شاهرود در این دوره از رقابتهای لیگ فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان کشور، نماینده استان سمنان است و مسابقات تا دوم مهرماه در سالن مالک اشتر این شهرستان پیگیری خواهد شد.
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