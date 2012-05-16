به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر فامیل کریمی ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با محوریت اعتکاف و جشنهای ماه رجب، گفت: باید نگاه مثبتی نسبت به رویدادهای فرهنگی استان همدان داشت.
وی افزود: در ایام جاری برنامه سوم خرداد و اعزام 25 هزار زائر از استان همدان به مرقد مطهر امام راحل برنامه ریزی شده و مراسم اعتکاف نیز از ماهیت ویژه و خاص بهرهمند است.
وی در رابطه با حمایت مالی استانداری در برپایی مراسم اعتکاف اضافه کرد: سال گذشته مبلغی به برگزاری این مراسم اختصاص یافت و امسال نیز در بحث فرهنگی اولویت با اعتکاف است و با پیگیری اعتبار ویژهای برای این امر در نظر گرفته می شود.
فامیلکریمی افزود: فرمانداران باید هماهنگی لازم را در استقرار اورژانسها، خدمات و امنیت انجام دهند و تعداد مساجد برای هماهنگی بیشتر مشخص شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با اشاره به پشت سر گذاشتن برنامه ها مناسبتهای فرهنگی در ایام فاطمیه، اظهار داشت: در این ایام هیئت های عزاداری به استان همدان فضایی عاشورایی دادند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته همایش پیرغلامان برگزار شد، گفت: این برنامه نیز نمود دیگری از همکاری اقشار مختلف استان همدان در ایام دینی بود.
نظر شما