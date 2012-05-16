  استانها
  همدان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

فامیل کریمی:

هزینه‌های جانبی مراسم اعتکاف همدان را استانداری تأمین می‌کند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: هزینه‌های جانبی اعتکاف همدان را استانداری تأمین می‌کند و همه شهرداران باید فضای فرهنگی شهر را برای ایام اعتکاف آماده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر فامیل کریمی ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی با محوریت اعتکاف و جشن‌های ماه رجب، گفت: باید نگاه مثبتی نسبت به رویدادهای فرهنگی استان همدان داشت.

وی افزود: در ایام جاری برنامه سوم خرداد و اعزام 25 هزار زائر از استان همدان به مرقد مطهر امام راحل برنامه ریزی شده و مراسم اعتکاف نیز از ماهیت ویژه و خاص بهره‌مند است.

وی در رابطه با حمایت مالی استانداری در برپایی مراسم اعتکاف اضافه کرد: سال گذشته مبلغی به برگزاری این مراسم اختصاص یافت و امسال نیز در بحث فرهنگی اولویت با اعتکاف است و با پیگیری اعتبار ویژه‌ای برای این امر در نظر گرفته می شود.

فامیل‌کریمی افزود: فرمانداران باید هماهنگی لازم را در استقرار اورژانس‌ها، خدمات و امنیت انجام دهند و تعداد مساجد برای هماهنگی بیشتر مشخص شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با اشاره به پشت سر گذاشتن برنامه ها مناسبت‌های فرهنگی در ایام فاطمیه، اظهار داشت: در این ایام هیئت های عزاداری به استان همدان فضایی عاشورایی دادند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته همایش پیرغلامان برگزار شد، گفت: این برنامه نیز نمود دیگری از همکاری اقشار مختلف استان همدان در ایام دینی بود.

