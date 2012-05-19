لیگ برتر والیبال بانوان به 12تیم افزایش یافت

لیلا محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات فصل گذشته لیگ برتر والیبال با حضور هشت تیم برگزار و در نشست اخیر هیئت های ورزشی استانهای کشور، تصمیم به افزایش تعداد تیم ها به 12 تیم گرفته شد.



وی به برگزاری مسابقات لیگ های دسته یک و دوم باشگاههای کشور به صورت متمرکز و منطقه ای خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات مالی برای برخی تیم ها در طول بازی های رفت و برگشت مقرر شد بازیهای این سطح حداقل در چهار منطقه کشور برگزار و تیم های برتر هر منطقه در مراحل پایانی به صورت متمرکز با هم رقابت کنند.



نایب رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: خوشبختانه این تصمیم به موافقت نائب رئیسان هیئت والیبال سراسر کشور قرار گرفته و قرار است امسال اجرا شود.



محمدیان، به برگزاری نشست سالانه نایب رئیسان هیئت والیبال سراسرکشور در رامسر اشاره کرد و اظهار داشت: در این نشست از 31 استان کشور نمایندگان والیبال 27 استان کشور در مازندران حضور داشتند و برای برنامه ها و تقویم سالانه والیبال بانوان تصمیم گیری شد.