به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان ایران از فردا در شهرهای اصفهان، تهران و بابلسر برگزار خواهد شد. تیم والیبال گاز تهران که با 17 امتیاز عنوان قهرمانی دور رفت(نیم فصل) این رقاب ها از آن خود کرده بود، در نخستین بازی دور برگشت در تهران میزبان شهرداری سمنان خواهد بود. شهرداری سمنان با دو امتیاز در رتبه ششم جدول این مسابقات قرار دارد.

دومین بازی هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال زنان فردا پنجشنبه در اصفهان برگزار خواهد شد که تیم ذوب‌آهن این شهر از سنگ تاش شیراز پذیرایی خواهد کرد. ذوب‌آهن نیز با 15 امتیاز رتبه دوم جدول را در اختیار دارد و سنگ تاش شیراز با 5 امتیاز جایگاه پنجم جدول را به خود اختصاص داده است. سنگ تاش شیراز در صورت شکست ذوب‌آهن تغییری در جایگاهش بوجود نخواهد آمد.



تیم‌های بابلسر و دانشگاه آزاد در سومین بازی این هفته لیگ برتر والیبال بانوان در سالن سرداران نوبخت بابلسر به مصاف یکدیگر می‌روند. دانشگاه آزاد و بابلسر به ترتیب با 13 و دو امتیاز رتبه‌های سوم و هفتم جدول به خود اختصاص دادند.



به نظر می‌رسد سه تیم گاز ایران، ذوب‌آهن اصفهان و دانشگاه آزاد در این هفته در برابر حریفان خود کار سختی برای کسب پیروزی نداشته باشند. بنابر این نباید در جدول این رقابت‌ها نیز خاصی در پایان این هفته بوجود آید.



تیم والیبال اسلامشهر در این هفته استراحت دارد.



برنامه هفته اول دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان به شرح زیر است:



* ذوب‌آهن اصفهان - سنگ تاش شیراز، ساعت 12، سالن ملت

* گاز تهران - شهرداری سمنان، ساعت 15، خانه والیبال

* بابلسر - دانشگاه آزاد، ساعت 15، سالن سرداران نوبخت



جدول لیگ برتر والیبال بانوان:

1- گاز ایران 17 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 15 امتیاز

3- دانشگاه آزاد 13 امتیاز

4- اسلامشهر 9 امتیاز

5- سنگ تاش شیراز 5 امتیاز

6- شهرداری سمنان 2 امتیاز

7- بابلسر 2 امتیاز



