  1. بین الملل
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

سردبیر القدس العربی:

شورای همکاری خلیج فارس به پیری زودرس گرفتار شده است

شورای همکاری خلیج فارس به پیری زودرس گرفتار شده است

عبدالباری العطوان سردبیر روزنامه القدس العربی با اشاره به مخالفت کشورهای کوچک خلیج فارس با طرح های سعودی ها از آن به عنوان زوال نقش ریاض در منطقه و جهان عرب یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری العطوان در مطلبی با اشاره به ناکامی های عربستان در شورای همکاری خلیج فارس آورده است: شورای همکاری خلیج فارس 30 سال پس از تاسیس به پیری زودرس گرفتار شده است و در معرض فروپاشی قرار گرفته است.

وی افزود: نفوذ عربستان در شورای همکاری در حال زوال است زیرا برخی کشورهای کوچک بر برادر بزرگ خود شورش کرده اند.

العطوان می نویسد: عربستان سه طرح ارائه داده است که هیچ یک موفقیتی بدست نیاورده است. طرح پول واحد با مخالفت عمان و امارات و موضع مبهم کویت روبرو شد، طرح الحاق اردن و مغرب به این شورا نیز مورد تایید دیگر اعضا قرار نگرفت و فقط حدود 5 میلیارد دلار به  این دو کشور کمک شد.

طرح سومی که سعودی ها اخیرا مطرح کردند و با شکست روبرو شد طرح الحاق بحرین به عربستان بود که با مخالفت عمان، کویت و امارات روبرو شد هر چند که این کشورها بهانه بررسی بیشتر را مطرح کردند.

وی می افزاید: نفوذ عربستان در داخل شورای همکاری خلیج فارس همزمان با افول نقش این کشور در جهان عرب است زیرا هم اکنون روابط این کشور با عراق و سوریه بحرانی است.

العطوان بیان کرد: سوریه عربستان را به  حمایت از گروههای تروریستی متهم می کند و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور با لحنی تمسخر آمیز در گفتگویی که با شبکه روسیا الیوم داشت گفـت: عربستان نیازی به درس دموکراسی ندارد.

وی افزود: این در حالی است که رابطه مصر با عربستان نیز بحرانی است زیرا بیشتر مصری ها از همپیمانی سعودی ها با رژیم سابق و حمایت ریاض از تلاشها ضد انقلاب ناخرسند هستند.این وضع درباره سودان،الجزایر و تا حدی کمتر لبنان و یمن نیز حاکم است.

العطوان می افزاید: عربستان در بحران واقعی داخلی و منطقه ای به سر می برد و گواه بارز این موضوع افزایش نقش کشورهای غیر عرب یعنی ایران و ترکیه است. ریاض استراتژی صحیحی ندارد و همین موضوع سبب اشتباهات متوالی عربستان را به وضعیت کنونی رسانده است.

وی می نویسد: بحرینی ها به الحاق با سعودی هایی که حق رانندگی به زنان خود نمی دهند و کمترین حقوقی برای مردم خود قائل نیستند راضی نخواهند شد.

العطوان بیان کرد: غیبت قابوس بن سعید سلطان عمان و شیخ خلیفه بن زاید حاکم امارات  گواه آشکاری در اختلاف میان عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است و در واقع کارت قرمز  به طرح الحاق بحرین به آن است.

وی در پایان بیان کرد: مقامات عربستان و دیگر رهبران عرب باید بدانند که موضوع اصلی بیت المقدس  و مسجد الاقصی است و دیگر موضوعات در درجه دوم اعتبار هستند.

کد مطلب 1605764

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