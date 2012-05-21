سرما 15 میلیارد تومان به محصول گردو بافت خسارت وارد کرد

امیر عباس نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر بافت را مهمترین قطب تولید گردو استان کرمان دانست و افزود: این شهرستان نقش عمده‌ ای در تولید گردو و خشکبار کشور دارد.

وی سطح زیر کشت گردو در بافت را هفت هزار هکتار دانست و اظهار داشت: تنها پنج هزار هکتار باغات این شهرستان بارور هستند.

نخعی با بیان اینکه سردی هوا باعث تاخیر در زمان شکوفه زدن درختان گردو شده است افزود: این امر سبب عدم باردهی درختان گردو می شود.

این مسئول با اشاره به خسارت 80 درصدی تصریح کرد: براساس بررسی های صورت گرفته میزان خسارت مالی در اثر سرمازدگی 15 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش 15 درصدی تولید گردو بافت طی سال گذشته بیان داشت: از دیگر عواملی که بر میزان تولید محصول گردو این شهرستان تاثیر می گذارد می توان به خشکسالی و کم آبی، بروز طوفان و گسترش آفت کرم خراط اشاره کرد.

نخعی ادامه داد: نبود دستگاه فرآوری گردو، نبود بسته بندی مناسب و خروج ارزش افزوده محصول از شهرستان بافت از جمله مشکلات کشاورزان شهرستان بافت است.