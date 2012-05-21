پیشرفت 50درصدی تونل امیرکبیر/ پایان فعالیتهای عمرانی تابستان امسال

شهرام قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تونل امیرکبیر سومین تونل بزرگ شهری است که تا کنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گفت: این تونل در شرق بازار تهران و در حدفاصل سه راه امین حضور و بزرگراه امام علی قرار گرفته و در ادامه زیرگذر موجود در حال احداث است. تونل امیرکبیر بعد از گذر از زیرخیابان 17 شهریور، خیابان شکوفه به میدان کلانتری رسیده و در امتداد خیابان درودیان ادامه مسیر داده است و در نهایت به بزرگراه امام علی می رسد.
مدیرپروژه تونل امیر کبیرادامه داد: عملیات اتصال این تونل به بزرگراه امام علی (ع) در حال اجرا است.
وی با بیان این که این تونل 1.7 کیلومتر طول دارد گفت: تونل امیرکبیر در محدوده مناطق 12 و 14 شهرداری تهران قرارداشته و برای احداث آن نیاز به بیش از 170 هزار مترمکعب حفاری زیرزمینی و 126 هزار مترمکعب بتنریزی شده است.
قلی نژاد ادامه داد: این پروژه در بخشهایی درمرحله بتن ریزی وعملیات واترپروفینگ است.
وی از پیشرفت 95 درصدی پروژه درحدفاصل سهراه امینحضور تا خیابان هفده شهریور خبر داد و گفت: دربخش حدفاصل شرق و غرب خیابان هفدهشهریور، حفاری و لاینینگ کف تونلدوقلو بهطول 70 متر انجامشده و لاینینگ سقف تونلجنوبی بههمراه سیستم واترپروفینگ تونلشمالی در حالاجرا است.
مدیرپروژه تونل امیر کبیر با بیان این که دربخش حدفاصل خیابان هفدهشهریور تا خیابان شکوفه که 220 متر طول را شاملمیشود، سازهزیرگذر و طبقهمنفی3 پارکینگ درحال احداثاست گفت: این بخشاز پروژه شامل زیرگذر، پارکینگطبقاتی و مجتمعتجاری است که در حال مکاتبات با منطقه برای کاربریها هستیم.
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