سفیر ایران در عراق: نشست بغداد موجب ارتقاء جایگاه عراق در مناسبات بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به محل برگزاری نشست 5+1 در بغداد، حسن دانایی فر سفیر کشورمان در بغداد در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همه هیات های مذاکره کننده فردا پیش از ظهر وارد عراق خواهند شد.

وی در خصوص برگزاری این نشست در عراق گفت: پیش از برگزاری این نشست، کشورهای غربی و اعراب مخالف برگزاری آن در بغداد بودند. موفقیت بغداد در برگزاری نشست سران عرب عاملی بود تا این کشورها نیز با برگزاری دور جدید مذاکرات 5+1 در بغداد موافقت کنند.

دانایی فر تاکید کرد: برگزاری این مذاکرات در این سطح، عاملی است که موجب ارتقاء عراق در مناسبات بین المللی می شود.

وی ادامه افزود: برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران عرب، موجب ارتقاء جایگاه عراق در بین کشورهای عربی شد و موفقیت در برگزاری نشست ایران و 5+1 بدون شک موجب ارتقاء جایگاه آنان در سطح بین المللی خواهد شد.

سفیر کشورمان در عراق با اشاره به برنامه ویژه رسانه های عربی و غربی برای ناامن جلوه دادن عراق خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات ما، اوضاع امنیتی عراق برای برگزاری این نشست کاملا مناسب است.

وی در ادامه در خصوص نگاه گروههای مختلف عراقی به ویژه گروههای مخالف دولت به این مذاکرات گفت: همه گروههای عراقی از برگزاری این نشست استقبال می کنند. چون برگزاری آن عاملی است که موجب ارتقاء جایگاه عراق می شود.