محمد حسین کریمپور مدیر موسسه انتشارات روایت فتح در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار آثار تازهای در این موسسه در چهار رویکرد سینما، پژوهش، هنرهای تجسمی و جنگ نرم خبر داد و گفت: پس از انتشار مجموعه فاخر «هنر مقاومت» که در دو مجلد در نمایشگاه کتاب توزیع شد، مجموعه دیگری در همین راستا شامل آثار گرافیک، نقاشی، طراحی، حجم و عکس با موضوع انقلاب اسلامی به صورت منتخب در دست انتشار قرار گرفته است که در قالب یک مجموعه دو جلدی نفیس 560 صفحهای و با قیمت 40 هزار تومان به زودی منتشر میشود.
وی در همین راستا از انتشار مجموعه کتابهایی با موضوع عکس با عنوان «تبادل»، «عکاسی زیر آتش» و «دیار نزدیک» شامل عکسهایی از کاروانهای راهیان نور خبر داد.
کریمپور همچنین از انتشار هشت اثر با موضوع هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و نیز هفت اثر با موضوع پژوهش در هنر انقلاب اسلامی از سوی این موسسه خبر داد و گفت: کتاب معرفی آثار هنر گرافیک انقلاب اسلامی به کوشش مصطفی گودرزی تازهترین عنوانی است که در این راستا از سوی ما منتشر شده است و به بررسی تمامی آثار گرافیکی هنرمندان انقلاب اسلامی در سی ساله اخیر میپردازد.
مدیر موسسه انشارات روایت فتح در ادامه از آماده انتشار شدن دو اثر جدید در این موسسه با موضوع آمریکاشناسی خبر داد و گفت: دو کتاب «آمریکا از نگاه آمار» و «دیپلماسی عمومی آمریکا» آثاری هستند که از این حوزه در دست انتشار قرار دارد و در همین راستا انتشار دو اثر تالیفی، چهار اثر ترجمهای در حوزه شناخت صهیونیزم نیز در دست اقدام قرار گرفته است.
کریمپور همچنین از تجدید چاپ کتاب «اصول مبانی جنگ نرم» نوشته محمدعلی نائینی برای دومین بار اشاره کرد و گفت: شش اثر تازه در این زمینه در دست انتشار قرار گرفته است.
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