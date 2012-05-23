توسعه بدون تولید امکان پذیر نیست/ اساس حرکت اقتصادی منابع مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد کاردانی ظهر چهارشنبه در دیدار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی باید در مسیر تولید گام بردارند تا هم بتوانند زمینه های توسعه کشور و هم زمینه های افزایش اشتغالزایی را فراهم کنند.

وی پایه و اساس هر حرکت اقتصادی را امکانات مالی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که نتوان منابع مالی مشخصی را برای توسعه اقتصادی مناطق مختلف در کشور فراهم کرد نمی توان انتظار توسعه داشت.

رئیس خانه صنعت و معدن کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فرا روی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: عمده ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی در استان کردستان عدم همکاری بانک های عامل با آنان است.

کاردانی یادآور شد: سودهای کلان تسهیلات بانکی از یک سو و عدم بازدهی سرمایه گذاری در تولید یک محصول از سویی دیگر باعث رو به رو شدن تولیدکنندگان و صنعتگران با مشکلات فراوانی شده است.

وی در ادامه گفت: اگر مسئولان و مدیران اجرایی استان به صحنه نیایند و از این بخش حمایت نکنند بدون شک تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با بحران اقتصادی مواجه می شوند.

رئیس خانه صنعت و معدن کردستان با تاکید بر اینکه رسالت مسئولان خدمت کردن به مردم است، افزود: مدیران اجرایی استان با اختیارات و امکاناتی که دارند می توانند سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را از این بن بست اقتصادی در کردستان رها کنند.

کاردانی تجهیز بانک های تخصصی و ورود آنها به چرخه اقتصادی استان کردستان را بسیار موثر دانست و اظهار داشت: با حمایت های بیشتر بانک های تخصصی مانند بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن می توان به بخش تولید و صنعت کمک فراوانی کرد.

وی ادامه داد: اگر این مشکلات بر طرف شود تولید کننده می تواند به دنبال ارتقای کیفیت و افزایش کمیت محصولات تولیدی خود باشد و بدون شک رسیدن به این مهم توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

نشست سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان ارشد استان کردستان به منظور بررسی راه کارهای رفع موانع و مشکلات فرا روی سرمایه گذاری و تولید در کردستان برگزار شد.