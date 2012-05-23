به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با اعلام این خبر اظهار داشت: این کنگره به همت شهرداری کلانشهر قم و هیئت و کانون فرهنگی خادم‌الرضا در ایام شهادت آن امام همام -یکشنبه شب- در قم برگزار می‌شود.



وی افزود: این کنگره با حضور شاعران، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت و جوانان و شیفتگان این امام همام (ع) یکشنبه شب در سالن اجتماعات دارالشفاء برگزار خواهد شد.



شهردار کلانشهر قم هدف از برگزاری کنگره شعر امام هادی(ع) را پیرامون زندگی و ابعاد مختلف شخصیتی دهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام علی النقی(ع) ذکر کرد و افزود این کنگره با هدف گرامی‌داشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره شخصیت و معارف امام هادی(ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر شعر شاعران می‌باشد.



دلبری گفت: با توجه به توهینی که اخیرا به ساحت مقدس ائمه اطهار بویژ امام هادی (ع) شده است این کنگره در ایام شهادت ایشان با هدف گسترش سیره ائمه برگزار می شود.



شایان ذکر است: این کنگره یکشنبه شب مورخ 7 خردادماه ساعت 21:30 در سالن اجتماعات دارالشفاء برگزار و شرکت برای عموم شهروندان آزاد می‌باشد.



در پایان این مراسم از شاعرین برتر با اهداء لوح سپاس تقدیر می‌شود.

