  1. جامعه
  2. شهری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

آغاز به‌کار کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی(ع) در منطقه ۱۰ تهران

آغاز به‌کار کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی(ع) در منطقه ۱۰ تهران

کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی(ع) هم‌زمان با ایام شهادت آن حضرت به همت شهرداری منطقه ۱۰ تهران آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی (ع) هم‌زمان با ایام شهادت آن حضرت و به همت شهرداری منطقه ۱۰ تهران، که مزین به نام امام هادی (ع) است، آغاز به‌کار کرد.

این رویداد فرهنگی هنری از سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و آئین اختتامیه آن ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنگره، ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، آشنایی با سیره و سبک زندگی امام هادی (ع)، تقویت وحدت اسلامی و گسترش مشارکت مردمی به‌ویژه نسل جوان عنوان شده است.

کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی (ع) در قالب ۱۲ محور رقابتی طراحی شده و بخش‌های ادبی، هنری، پژوهش‌های علمی و مذهبی و همچنین تولیدات حوزه فضای مجازی را دربرمی‌گیرد.

در هر یک از محورهای رقابتی، سه اثر برگزیده معرفی و جوایز نقدی ۵۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومانی به نفرات اول تا سوم اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان، هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران سراسر کشور می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به نشانی kongere10 به دبیرخانه کنگره ارسال کنند

کد خبر 6700843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها