عباس آگاهی، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 4 عنوان ترجمه جدید از رمانهای پلیسی و معمایی در دست دارم که کار ترجمهشان به پایان رسیده و تا چندی دیگر توسط موسسه جهان کتاب منتشر میشوند. 3 عنوان از این رمانها در دست ناشرند و مرحله حروفچینی را طی میکنند و یک رمان هم هنوز در اختیار من است و تا هفته دیگر آن را به ناشر تحویل خواهم داد.
وی افزود: یکی از این رمانها، اثر پییر بوالو و توماس نارسژاک پلیسینویسان مشهور جهان است که رمانهای خود را به صورت مشترک مینوشتند. داستان این رمان از زمانی شروع میشود که اولین جراحی پیوند قلب جهان در آفریقای جنوبی انجام میشود و قلب فردی به سینه فرد دیگری منتقل میشود. در زبان فرانسه چیستانی وجود دارد که عبارت است از: «اولم طلاست و سیلاب دومم آنژ به معنی فرشته آسمانی و تمامی من یک میوه گواراست» جواب این چیستان «پرتقال» است که لغتش در فرانسه اورانژ است. نام این رمان هم به فرانسوی میشود «تمامی من یک انسان است».
این مترجم ادامه داد: با توجه به این که شاید عنوان اصلی کتاب برای مخاطبان ایرانی کاملا مفهوم و محسوس نباشد، در حال مشورت با ناشر برای انتخاب عنوان مناسبی برای این رمان هستم. دلیل انتخاب چنین نامی توسط دو نویسنده برای این کتاب، این است که در طی داستان رمان، یک محکوم به اعدام را با گیوتین اعدام میکنند و اعضای بدنش را بلافاصله با مصدومینی که در همان ساعت در جادهها، مجروح شدهاند پیوند میزنند. بنابراین این شخص دوباره از خلال 7 نفر به وجود میآید و ...
آگاهی ادامه داد: دو عنوان از این رمانها، متعلق به نویسندگانی از کشور فرانسه است که نه تنها در ایران که در کشور خودشان هم خوب شناخته نشدهاند. «قاتل ساکن شماره 21» عنوان یکی از این دو رمان است که داستانش در یک پانسیون خانوادگی میگذرد و یکی از افرادی که در پانسیون زندگی میکند، قاتل است. این موضوع را همه اعضا متوجه میشوند اما کسی نمیداند که قتلهای به وجود آمده، کار چه کسی است؟ پلیس هرکدام از اعضای پانسیون را که دستگیر میکند، قتلها ادامه پیدا میکند و امضای همان قاتل اصلی پای برگهای که نامهای در آن است، پیدا میشود.
مترجم رمان «سرگیجه» افزود: عنوان دیگر «پیچ و خمها» نام دارد که داستان مرد و زنی است که با هم ازدواج میکنند ولی زن قبلا از مردی طلاق گرفته بوده و مدتی هم با یک عکاس تبلیغاتی دوست بوده است و همچنین معتقد است این مدت از زندگیاش تاثیر ناگواری بر او گذاشته است. مرد از زن میخواهد مرد عکاس را از ذهنش بیرون کند ولی متوجه میشود که با همسرش تماسهای تلفنی میگیرد و زن هم به همسرش میگوید که عکاس در تماسهای تلفنی او را آزار میدهد. مرد تصمیم میگیرد به سراغ عکاس برود و بعد از مجادله و دعوا در محل زندگی عکاس، آنجا را ترک میکند. بعد از یک ساعت خبر میرسد که عکاس کشته شده است و مرد به عنوان متهم اصلی دستگیر میشود. اما همسرش به اداره پلیس مراجعه کرده و اعتراف میکند که قتل کار اوست. اما مشخص میشود که قتل کار او هم نبوده و همه انگشتهای اتهام دوباره به سمت همسرش گرفته میشود، ولی...
وی در ادامه گفت: 3 رمان مذکور همه در دست ناشر هستند و در مرحله حروفچینی به سر میبرند. اما رمانی که هنوز در حال کار روی آن هستم، اثری از ژرژ سیمنون نویسنده بلژیکی و یکی دیگر از عناوین مجموعه رمانهای سربازرس مگره است. عنوان فرانسوی این کتاب «دوست مادام مگره» است. در این رمان برخلاف دیگر رمانهای سربازرس مگره، این بار مشکل برای همسر سربازرس به وجود میآید که مگره باید آن را حل و فصل کند.
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