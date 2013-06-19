به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات جهان کتاب طی همین روزها دو رمان «مگره در کافه لیبرتی» و «ناکامی مگره» را از سری رمانهای مربوط به شخصیت سربازرس مگره نوشته ژرژ سیمنون نویسنده معروف رمانهای پلیسی جنایی، روانه بازار نشر میکند. این کتابها چندی پیش مجوز نشر را دریافت کردند و در قالب مجموعه نقاب منتشر خواهند شد و ترجمه آنها را عباس آگاهی به عهده داشته است.
اما به غیر از این دو کتاب، قرار است یک ترجمه جدید از یکی از رمانهای پییر بوالو و توماس نارسژاک دو نویسنده شناختهشده فرانسوی معمایینویس نیز توسط این ناشر منتشر شود. این کتاب که با نام «مردان بدون زنان» چاپ خواهد شد، نیز توسط عباس آگاهی ترجمه شده است.
ویژگی رمانهای مشترک بوالو و نارسژاک معمایی و پلیسی بودن آنهاست در حالی که پلیس یا ماموری در آن وجود ندارد. از آثار این دو تا به حال چند اقتباس سینمایی شده است که یکی از مشهورترین آنها، فیلم «سرگیجه» ساخته آلفرد هیچکاک است که با اقتباس از رمان «از میان مردگان» یا «سرگیجه» ساخته شده است.
تا به حال کتابهای «چشم زخم»، «زنی که دیگر نبود»،، «آخر خط»، «چهرههای تاریکی»، «سرگیجه» و «اعضای یک پیکر» از نوشتههای بوالو و نارسژاک با ترجمه عباس آگاهی در قالب سری کتابهای نقاب توسط انتشارات جهان کتاب به چاپ رسیدهاند. «مردان بدون زنان» نیز در حال حاضر آماده عرضه به بازار نشر است و نهایتا در هفته پیش رو، به کتابفروشیها خواهد آمد.
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