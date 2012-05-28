احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 57 بوستان در منطقه چهار قم بیان کرد: در سال جاری منطقه چهار قم با هزینه‌ای بالغ بر 24 میلیارد ریال در حال احداث پارک‌های محله‌ای، توسعه فضای سبز منطقه در بوستان جنگلی زائر و خضر نبی، تکمیل عملیات عمرانی در بوستان نرگس، توسعه فضاس سبز در محدوده منطقه در نقاط پراکنده، عملیات اجرایی بوستان کوثرف شروع عملیات بوستان شهدای گمنام، ادامه عملیات اجرایی بوستان شهید زین الدین و توسعه شبکه آب خام فضای سبز است.



وی گفت: مساحت کل فضای سبز موجود در منطقه چهار قم یک میلیون و 602 هزار و 382 متر مربع است که از این مقدار فضای سبز 998 هزار و 182 متر مربع فضای سبز شهری به صورت تجهیز شده است.



سرانه فضای سبز در منطقه چهار برای هر نفر 10 و نیم متر مربع است



شهردار منطقه چهار قم با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز برای هر نفر در این منطقه 10 و نیم متر مربع است افزود: در سال گذشته به منظور افزایش سرانه فضای سبز در این منطقه 30 هزار اصله نهال کاشته شد.



احداث بوستان شهید زین الدین



وی در خصوص احداث بوستان شهید زین الدین گفت: این بوستان با هدف زیباسازی و ایجاد فضایی تفریحی و ورزشی در منطقه چهار قم با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال احداث می‌شود.



نکونام بیان کرد: مساحت این بوستان 28 هزار متر مربع است و دارای آبنما، دیوار سنگی، فضای بازی کودکان و فضای ورزشی است.



وی گفت: آبشار کوثر با هزینه‌ای بالغ بر چهار میلیارد ریال در حاشیه میدان مفید تا تابستان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.



شهردار منطقه چهار قم با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح زیباسازی محیط شهری و توسعه فضای تفریحی است افزود: این پروژه دارای مساحت هزار و 700 متر مربع و همچنین 250 متر مربع سطح آبنما و با ارتفاع 8 متر و عرض 30 متر است.



وی بیان کرد: در این آبشار حدود هزار و 800 متر مربع پیاده رو سازی به همراه 250 متر طول دیوار سنگی با ضخامت 80 سانتی متر در حاشیه آبشار انجام شده است.

