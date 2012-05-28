78 درصد خانوارهای طارمی از گاز طبیعی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرستان طارم، از برنامه دولت برای گاز رسانی به سایر نقاط شهرستان طارم خبر داد و افزود: گاز رسانی به چورزق و درام امروز آغاز شد که پیش بینی می شود طبق برنامه در دهه فجر امسال به بهره برداری برسند.

کریمی با اعلام این که گاز رسانی به شهرستان طارم از سخت‌ترین خطوط گاز رسانی در کشور بوده است ادامه داد: در شرایط بسیار سختی همکاران شرکت گاز با تمام توان خود 52 کیلومتر لوله گذاری برای شهرستان طارم صورت داده‌اند که 100 کیلومتر نیز در داخل شهرستان به انجام رسیده است.

کریمی افزود: 8.950 میلیارد ریال برای گاز رسانی به این شهر مد نظر قرار گرفته است تا 381 خانوار چورزقی از این نعمت در دهه فجر امسال بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر تسریع در روند انتقال روستای تازه کند به محل جدید گفت: روستائیان روستای تازه کند از 10 میلیون وام بلاعوض و 10میلیون وام با درصد بسیار پایین در اختیار خواهند داشت.

معاون عمرانی استاندار زنجان افزود:برای رسیدن به نتیجه مورد مطلوب حضور بخش خصوصی و تعاونی ساخت مسکن در اجرای این طرح ضروری به منظر می‌رسد.

کریمی، با اعلام اینکه به زودی خیابان کشی و کوچه های این روستای جدید آماده برای ساخت و ساز مسکن خواهد بود گفت: مسئولین شهرستان طارم در تلاش هستند تا قطعات زمین روستا را نیز هر چه سریع‌تر میان اهالی واگذار کنند

