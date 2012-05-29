تولید 24 درصد گل و گیاه زینتی مازندران در آمل

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 463 واحد تولید گلخانه ای گلهای زینتی در شهرستان آمل فعالیت می کنند که بیش از 55 میلیون تولید گلخانه ای به ارزش اقتصادی 501 میلیارد و 100 میلیون ریال را با خود بهمراه داشته و به مصرف داخلی و کشورهای هدف به فروش می رسد.

وی، مجموع تولید گلهای زینتی این شهرستان را شامل 48 میلیون گل شاخه بریده، 2.5 میلیون گلدان تولیدات آپارتمانی، سه میلیون اصله درخت و درختچه های زینتی و دو میلیون بوته فصلی و نشایی برشمرد که 24 درصد تولیدات گلهای زینتی استان را شامل می شود.

امینی افزود: شهرستان آمل از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گلهای شاخه بریده مقام اول را در سطح مازندران به خود اختصاص داده است.

امینی، کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، عراق، ارمنستان، افغانستان و قطررا از کشورهای هدف صادرات گل و گیاهان زینتی آمل عنوان داشت.

مدیر جهاد کشاورزی آمل افزود: سال گذشته هفت مورد درخواست احداث گلخانه پرورش گلهای زینتی به این مدیریت ارسال شد پس از ارزیابی انجام شده پرونده ها تکمیل و به سازمان جهاد کشاورزی ارسال شد.

امینی گفت: در راستای بهینه کردن سوخت مصرفی، درخواست متقاضیان اصلاح ساختار گلخانه ای به این مدیریت ارسالکه پس از ارزیابی برای هشت نفر پرونده تکمیل و به بانک عامل معرفی و تاکنون پنج نفر موفق به دریافت تسهیلات یارانه ای به ارزش یک میلیارد و 68 میلیون ریال شدند.