۶۰ هزار اصله گل و گیاه زینتی از آمل به عراق صادر شد

محمد هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از صادرات محموله‌ای شامل ۶ هزار اصله گل و درختچه زینتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از این شهرستان به بازارهای اقلیم کردستان عراق خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در توسعه صادرات غیرنفتی و رونق تولید و اشتغال دانست.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این موفقیت حاصل تلاش تولیدکننده، همراهی کارشناسان تخصصی و حمایت‌های هدفمند دولتی است و نشان می‌دهد با نگاه بازارمحور می‌توان ظرفیت‌های کشاورزی منطقه را به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل کرد.

وی افزود: گلخانه‌های فعال در حوزه تولید گل و گیاهان زینتی، از واحدهای پیشرو و اشتغال‌زا به شمار می‌روند و نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی توانمندی‌های شهرستان آمل دارند که حمایت از این واحدها در دستور کار جدی جهاد کشاورزی قرار دارد.

هادی زاده افزود: این محموله از طریق مرزهای رسمی به بازارهای هدف در اقلیم کردستان عراق ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود با تثبیت این مسیر صادراتی، زمینه افزایش تولید و صادرات منظم محصولات گل و گیاه زینتی از شهرستان آمل در آینده نزدیک فراهم شود.