تجهیز 10 ایستگاه مترو به مسیریاب معلولان

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به برخی انتقادها در مورد عدم مناسب سازی ایستگاههای مترو برای معلولان گفت: 10 ایستگاه مترو به مسیرهای راهنمای معلولان و نابینایان برای آن که هنگام ورود و خروج مشکلی برای آنها به وجود نیاید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ایستگاههای در دست احداث مجهز به آسانسور و رمپ های ویژه معلولان و جانبازان است و در طراحیهای ایستگاهها بر این موضوع تاکید شده است اما متاسفانه درحال حاضر امکانات لازم را برای آنکه ایستگاههایی که در گذشته احداث شده است اصلاح و مناسب سازی کنیم در اختیار نداریم.

قلی ها با اشاره به پیشنهاد انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران برای اختصاص واگنی ویژه معلولان و سالمندان گفت: این طرح در دست بررسی است و بعد از اضافه شدن واگن ها می توانیم در خصوص آن تصمیم گیری کنیم.



وی ادامه داد: اگر با کاهش سرفاصله ها حجم مسافر در ساعات پیک کاهش پیدا کرد می توان برای برنامه ریزیهای لازم را در این خصوص انجام داد در غیر این صورت به دلیل حجم مسافر و نحوه ورود و خروج آنها استفاده از این فضا برای خود معلولان نیز مشکلاتی به وجود می آورد .

قلی ها با اشاره به افزایش جایگاه بانوان در واگنهای مترو گفت: برای اجرایی شدن این طرح نیز زمان زیادی را صرف کردیم و با وجود مشکلات ابتدایی با فرهنگ سازی این موضوع پذیرفته شد که امیدواریم به زودی شاهد آسایش و رفاه معلولان در مترو باشیم.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران چندی پیش گلایه کرده بود: با وجود گذشت چندین سال از ساخت و تجهیز مترو در تهران خبری از بالابر در ایستگاه‌های مترو نیست.علاوه بر این سال‌ها پیش، از مسئولان مترو درخواست کرده بودیم که یک‌چهارم از واگن آخر را، یعنی یک سی و ششم کل قطار مترو را به معلولان، زنان باردار و سالمندان اختصاص بدهند، اما این امر هم به تحقق نپیوست.

توقف فروش بلیتهای مدت دار ادامه دارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه با اشاره به فروش بلیت های مدت دار گفت: براساس مصوبه شورا این بلیت ها افزایش قیمت داشته و بلیت های یک ساله 55 هزار تومان شده است و بلیت های 6 ماه نیز حذف شده است. این مصوبه هنوز به تایید فرمانداری نرسیده و بعد از تصویب و ابلاغ فروش بلیتهای مدت دار یک ساله را با قیمتهای جدید آغاز می کنیم.