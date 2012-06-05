شاهپور علایی مقدم در راستای روند ایجاد تقاطع غیر همسطح در ورودی شهر گرمسار از سمت سمنان بین دو لاین رفت و برگشت تهران- گرمسار به خبرنگار مهر گفت: ایجاد تقاطع غیر هم سطح در شهرستان از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان سمنان بود که به علت مخالفت مسئولان شهرستان با نحوه اجرای آن، به مدت 5 ماه متوقف شده بود.

وی تصریح کرد: در این راستا با رایزنی های صورت گرفته در استان، دو هفته پیش مقرر شد برای جلوگیری از بروز حادثه در این محور دو دهانه در این تقاطع به صورت یک لاین از ورودی گرمسار از سمت سمنان به تهران و یک لاین از سمت تهران به سمنان ایجاد شود.

اجرای نیروگاه پست 230 کیلو ولت برق در ایوانکی

فرماندار گرمسار از اجرای نیروگاه پست 230 کیلو ولتی برق در ایوانکی خبر داد.

علایی مقدم هدف از اجرای نیروگاه پست 230 کیلو ولت برق در ایوانکی را به منظور تامین برق شهرک های صنعتی شهرستان گرمسار و شهر جدید ایوانکی اعلام کرد.

وی گفت: اعتبارات لازم به منظور ایجاد این نیروگاه تامین شده است.

سالن ورزش ایوانکی ایجاد می شود

علایی مقدم همچنین از ایجاد سالن ورزش ایوانکی از محل اعتبارات وزارت نفت و کمک آموزش و پرورش و نیز تامین 35 هکتار زمین در شهر جدید ایوانکی برای استقرار شعبه دانشگاه آزاد در این شهر خبر داد.

مقام عالی دولت در شهرستان گرمسار تصریح کرد: در جهت حمایت از ورزش باستانی زورخانه، 500 متر مربع زمین و تامین اعتبارات لازم به منظور احداث مکانی برای این ورزش در شهر گرمسار در نظر گرفته شده است.

34 درصد پیشرفت فیزیکی ورزشگاه 5 هزار نفری گرمسار

وی اظهار داشت: به منظور توسعه و راه اندازی اماکن جدید ورزشی، ورزشگاه 5 هزار نفری گرمسار از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت، با 34 درصد پیشرفت فیزیکی در سالجاری500 میلیون تومان برای آن تخصیص داده شده است.

علایی مقدم خاطرنشان کرد: برای زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی گرمسار نیز تا پایان سالجاری از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار خواهیم داشت.

جاده گرمسار- سیمین دشت، جزو پروژه های اولویت دار

فرماندار گرمسار گفت: جاده گرمسار- سیمین دشت با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان جزو پروژه های اولویت دار دولت شد و در ردیف بودجه اعتبار گرفت.

علایی مقدم ادامه داد: مطالعات جاده گرمسار-سیمین دشت انجام شده است و در سال گذشته 800 میلیون تومان اعتبار برای آن اختصاص داده شده بود که امسال نیز 2 میلیارد تومان برای آن تعیین شده است.

اختصاص آب شرب سالم از تصفیه خانه گرمسار به روستاها

وی همچنین اظهار داشت: در بحث آب برای کشاورزی، این برنامه را داریم که آب شرب سالم از تصفیه خانه گرمسار به روستاها اختصاص یابد که در صورت انجام این برنامه، چاه های آب برای کشاورزی استفاده خواهد شد و بهره برداری از سفره های زیرزمینی به حداقل خواهد رسید.

فرماندار گرمسار در خصوص منطقه گردشگری گرمسار نیز گفت: در این خصوص نیز در منطقه بن کوه گرمسار برای انجام زیرساخت ها از میراث فرهنگی اعتبارات لازم را گرفته ایم.