افزایش 13.8 درصدی تلفات حوادث رانندگی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، سیدجلیل منبتی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال، 33 نفر در حوادث رانندگی جان باخته اند افزود: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 29 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 13.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه از مجموع تلفات حوادث رانندگی فروردین ماه امسال در استان مرکزی 26 نفر مرد و 7 نفر زن بودند اظهارداشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 29 مورد در جاده‌های برون شهری و سه مورد در جاده‌های درون‌شهری و یک مورد نامعلوم گزارش شده است.



منبتی اضافه کرد: همچنین در فروردین ماه امسال، آمار 661 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد 438 مرد و 223 زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تعداد مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه سال گذشته را 618 نفر اعلام کرد و گفت: مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، هفت درصد افزایش یافته است.

