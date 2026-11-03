مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده در پزشکی قانونی استان مرکزی، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری، چهار هزار و ۱۹۵ نفر در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۸۷ نفر مرد و یک‌هزار و ۳۰۸ نفر زن بوده‌اند.

وی افزود: بررسی آمار ماهانه مصدومان نشان می‌دهد در فروردین‌ماه ۵۷۲ نفر شامل ۳۹۴ مرد و ۱۷۸ زن، اردیبهشت‌ماه ۶۷۳ نفر شامل ۴۴۹ مرد و ۲۲۴ زن و خردادماه ۷۰۷ نفر شامل ۵۰۲ مرد و ۲۰۵ زن در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: در تیرماه نیز ۷۰۰ نفر شامل ۵۰۱ مرد و ۱۹۹ زن، مردادماه ۷۹۸ نفر شامل ۵۳۳ مرد و ۲۶۵ زن و شهریورماه ۷۴۵ نفر شامل ۵۰۸ مرد و ۲۳۷ زن بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند.

علیزاده با اشاره به آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی استان مرکزی در این بازه زمانی تصریح کرد: در مجموع ۳۶۷ نفر در تصادفات رانندگی استان جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۵۵ نفر در فروردین، ۴۰ نفر در اردیبهشت، ۵۹ نفر در خرداد، ۶۸ نفر در تیر، ۷۱ نفر در مرداد و ۷۴ نفر در شهریورماه جان‌باخته‌اند.

وی گفت: از مجموع جان‌باختگان، ۶۶ نفر در حوادث درون‌شهری، ۲۸۷ نفر در حوادث برون‌شهری و ۱۴ نفر در حوادث جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تاکید کرد: در فروردین‌ماه ۱۲ نفر در تصادفات درون‌شهری، ۴۱ نفر در تصادفات برون‌شهری و ۲ نفر در جاده‌های روستایی فوت کردند؛ این آمار در اردیبهشت‌ماه به ترتیب ۱۰، ۳۰ و صفر نفر، در خردادماه ۱۱، ۴۷ و یک نفر و در تیرماه ۱۴، ۵۳ و یک نفر بوده است.

علیزاده افزود: در مردادماه هشت نفر در تصادفات درون‌شهری، ۵۸ نفر در حوادث برون‌شهری و پنج نفر در جاده‌های روستایی جان باختند و در شهریورماه نیز این آمار به ترتیب ۱۱، ۵۸ و پنج نفر ثبت شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به عوامل مؤثر در وقوع حوادث رانندگی بیان کرد: آمار مصدومان و جان‌باختگان تصادفات نشان‌دهنده اهمیت ارتقای فرهنگ ترافیک، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه مستمر رانندگان به شرایط راه و ایمنی خودروهاست.

علیزاده افزود: کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی حمل‌ونقل و مشارکت جدی شهروندان در رعایت مقررات رانندگی است.