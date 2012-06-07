ایجاد انگیزه بهترین ره آورد دوسالانه خوشنویسی در قزوین است

محمد رضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری دوسالانه ها بسیار مفید هستند و می توانند به خوبی برای خوشنویسان سراسرکشور ایجاد انگیزه کنند لذا لازم است از تمام کسانی که در ایجاد چنین حرکتهایی تاثیرگذارند تشکر و قدردانی شود.



وی در خصوص انتخاب قزوین برای برگزاری دوسالانه در پایتخت خوشنویسی ایران اظهارداشت: با توجه به پایتخت بودن شهر قزوین در خوشنویسی و تجربه برگزاری دو سالانه امسال هم مانند سال های گذشته شاهد میزبانی شایسته و قابل قبولی ی از سوی مسئولان استان قزوین هستیم.



امامی در زمینه برنامه های انجمن خوشنویسان یزد در طول سال برای شرکت قدرتمند اعضا در دوسالانه تصریح کرد:

انجمن خوشنویسان شعبه استان یزد تمام تلاش خود را برای اطلاع رسانی دوسالانه انجام می دهد تا اعضای انجمن حضور پررنگی در دوسالانه داشته باشند و بدون شک برگزاری این دوسالانه رویداد بسیار مهمی برای خوشنویسی کشور محسوب می شود.

چیز فهم: دوسالانه بهترین فرصت برای هنرمندان در رقابتی سالم



مجید چیزفهم عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و رئیس انجمن خوشنویسان استان فارس هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری دوسالانه ها بسیار مهم و ارزشمند است و اکثر خوشنویسان با برگزاری آن موافقند زیرا به تعالی فعالیت آنها کمک می کند.



این خوشنویس تصریح کرد: با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته در برگزاری جشنواره های مختلفی مشارکت کردهدایم با جرات می توان گفت که فراخوان این دوره از دوسالانه یکی از کاملترین فراخوانهایی است که تاکنون منتشر شده و مسلما این شیوه برخورد و برگزاری جشنواره و حساسیت های اعمال شده در هنرمندان خوشنویسی ایجاد انگیزه کرده است تا با خوش بینی به داوری و شکل برگزاری در جشنواره شرکت کنند.



وی در خصوص بین المللی بودن دوسالانه هم تصریح کرد: به طور یقین یک جشنواره در وسعت بین المللی می تواند نتایج خوبی را داشته باشد و رویدادی در این سطح اگر با حضور خوشنویسان مطرح خارجی برگزار شود اعتبار دیگری خواهد یافت.



چیز فهم بیان کرد: به عنوان مسئول انجمن وظیفه داریم که اعضا و هنرجویان را به شرکت و پیگیری در جشنواره های مهم و بین المللی مانند دوسالانه خوشویسی قزوین تشویق کرده و بر حسب وظیفه آنها را از برگزاری جشنواره مطلع کرده و زمینه حضور آنها را نیز فراهم کنیم.

مراسم اختتامیه جشنواره دوسالانه خوشنویسی روز شنبه 20 خرداد ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درقزوین برگزار خواهد شد.





