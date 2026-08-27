استفاده از انرژی خورشیدی در صنایع راهکار استراتژیک برای پایداری تولید

به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح طرح تولید فروسیلیکو منگنز در شهرستان ملایر تولید را زیربنای اصلی توسعه کشور خواند و اظهار کرد: مدیران و سرمایهگذاران در شرایط اقتصادی موجود با استقامت فعالیت میکنند و وظیفه ما است که با تسهیل امور، کنار گذاشتن سختگیریهای غیرضروری و تاکید بر شفافیت حامی این عزیزان باشیم.
وی با اشاره به ابتکار عمل استاندار همدان در صدور مجوزهای بدون نام به عنوان اقدامی موثر در کاهش بروکراسی اداری، این رویکرد را الگویی مناسب برای تسهیل سرمایهگذاری دانست و تصریح کرد: تولید و ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی ما است و در همین راستا مساعدت به فعالان این بخش در دستور کار قرار دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به محدودیتهای اخیر در تامین انرژی واحدهای صنعتی اقدام کارفرمای این واحد تولیدی در حفظ نیروهای کار با وجود کاهش ساعات فعالیت به 2 روز در هفته را ستود و گفت: تعهد کارفرما به حفظ سرمایه انسانی در شرایط سخت شایسته تقدیر است و سیاست دولت و تاکید رئیسجمهور بر این بوده که برق واحدهای تولیدی قطع نشود تا چرخ صنعت متوقف نماند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکارهای قانونی برای حل مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به ریاست معاون اول این قوه مسائل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را در سطح دادستانی کل کشور پیگیری میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کارگروهی مشترک متشکل از معاونان اول سه قوه با دبیری وزارت دادگستری به طور مستمر و تخصصی پیگیر رفع موانع حقوقی تولیدکنندگان است تا از تعطیلی واحدهای فعال جلوگیری شود.
وزیر دادگستری در پایان ضمن تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای زیستمحیطی در صنایع، یادآور شد: نصب فیلترهای استاندارد برای صیانت از سلامت کارگران و محیطزیست الزامی است.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به ناترازیهای انرژی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی در صنایع راهکاری استراتژیک برای پایداری تولید است که دولت از آن حمایت ویژهای دارد.
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