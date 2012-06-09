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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

گرجی پور عنوان کرد:

164مزرعه آبزی پروری در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

164مزرعه آبزی پروری در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 164 مزرعه آبزی پروری در این استان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرجی پور بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیت تولید ماهی در این مزارع 9 هزار و 190 تن در سال است.

وی بیان کرد: 15 مزرعه آبزی پروری دیگر نیز در استان در دست اجرا هستند که به زودی به بهره برداری می رسند.

گرجی پور اظهار داشت: برای اولین بار بچه ماهی زینتی در استان به میزان 120 هزار قطعه تولید شده که تاکنون 50 هزار قطعه آن به فروش رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری میزان تولید ماهیان سردآبی در این استان به بیش از 9هزار و 500 تن افزایش یابد.

مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین میزان افزایش تولید گوشت قرمز در استان را چهاردهم درصد، مرغ هفت درصد، شیرخام نیم درصد، تخم مرغ 42 درصد عنوان کرد.

وی یادآور شد: درسال گذشته 48 میلیارد ریال اعتبارات در بخش دام استان جذب شده است.

گرجی پور بیان کرد: پنج مجتمع گلخانه ای با 115 هکتار هم اکنون در استان آماده واگذاری است اما متاسفانه برخی از متقاضیان با مشکلات وثیقه بانکی روبرو هستند.

کد مطلب 1622221

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