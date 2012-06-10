10 دلیل برای تبدیل منطقه ویژه قصر شیرین به آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، قابلیت‌ها و موقعیت جغرافیایی ممتاز شهرستان مرزی قصر شیرین (که بیش از نیمی از مرز مشترک استان با کشور عراق را تشکیل می دهد شرایط را برای ایحاد یک منطقه اقتصادی مهم فراهم کرده است.

پتانسیل های قصرشیرین با ارتفاع متوسط 645 متر از سطح دریا، وجود رودخانه‌ هایی که جزء حوزه آبریز خارجی بوده و از کشور خارج می‌شود، آب و هوای مدیترانه‌ای با تابستان ‌های گرم و زمستان‌های معتدل و نیز وجود اماکن اقامتی و زائرسرا، قرار گرفتن در مسیر راه کربلا، معادن غنی کانی غیر فلزی، گچ و قیر طبیعی (بتومین)، ذخائر نفتی و راه آهن در دست احداث، موجب شد تا در دومین سفر استانی هیئت دولت، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.

روند تصویب منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین و پیگیری برای تبدیل به منطقه آزاد

قبل از سفر دولت و پس از اصلاح مکان یابی اولیه و لحاظ نمودن بازارچه مرزی پرویزخان و پایانه خسروی، موضوع منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین در شورای عالی هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طرح و به تصویب رسید.

شهریور ماه سال 89 دولت لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

چهار ماه بعد و پس از تصویب این لایحه در مجلس، قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

اما مسئولین استانی و کارشناسان امر به خوبی تفاوت میان یک منطقه ویژه با منطقه آزاد اقتصادی را در استان می دانستند و همین امر باعث شد تا روند ماجرا عوض شود.

سه ماه بعد و در فروردین ماه سال 90 ، هئیت دولت طی سومین دور سفر استانی خود به استان کرمانشاه تصویب کرد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استان، ظرف سه ماه نسبت به مطالعه تبدیل مجوز منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری – صنعتی اقدام و مطالعات انجام شده را به هئیت دولت ارائه کنند.

مطالعاتی که همچنان همه در انتظار عملیاتی شدن آن به سر می برند.

در همین راستا طی هفته جاری نیز جلسات متعدی با حضور مسئولین ارشد استان برگزار شد که در آنها بر ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری استان تأکید شده است.

تبدیل مجوز منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری-صنعتی این روزها دیگر خواست همه مردم استان کرمانشاه است که البته برای آن دلایل کافی وجود دارد.

دلایلی که به اندازه کافی برای ایجاد این تحول بزرگ محکم هستند و مردم استان در انتظار تحقق آن به سر می برند، دلایلی که فقط به گوشه ای از آن اشاره خواهیم کرد.

ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری و آثار آن بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

عوامل مختلف و پتانسیل های زیادی، ایجاد منطقه آزاد تجاری استان را توجیه می کند، که شاید اولین آنها کمک به نقش فرا ملی استان با توجه به ضوابط ملی آمایش سرزمین باشد.

بر اساس ماده (1) ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب هیئت وزیران در سال 83، استان کرمانشاه در کنار پنج استان دیگر به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی انتخاب شده است.

لذا ایجاد چنین منطقه ای با کارکردهای زیادی که دارد می تواند به این نقش استان کمک قابل توجهی کند، اما غیر از این ما فقط به 10 دلیل ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی در استان اشاره می کنیم.

1- وجود نیروی کار فراوان و ارزان

استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که نرخ بیکاری بالایی دارد و جمعیت فعال آماده کار و ارزان در استان سهم بالایی از جمعیت آن را شامل می شود و این مورد با توجه به اینکه تمایل سرمایه گذاران خارجی به ایجاد صنایع کاربر بیشتر است، می تواند مزیتی باشد که هم سرمایه گذاران خارجی بیشتر ترغیب شوند و هم اینکه اشتغال زایی در استان افزایش چشمگیری پیدا کند.

2- حضور کشور در بازار عراق و به تبع حضور در بازار کشورهای همسایه عراق

از جمله مزیت های استان کرمانشاه، هم جواری با کشور عراق و بازار بالقوه تجاری آن است و با پیش بینی آینده ای با ثبات برای کشور عراق، استان کرمانشاه می تواند نقش مهمی در دسترسی به بازار عراق داشته باشد که با ایجاد منطقه آزاد تجاری–صنعتی ، می توان از این فرصت استان به خوبی استفاده کرد.

3- ضرورت جبران گذشته و خسارات ناشی از هشت سال دفاع مقدس

توجه به موقعیت استان کرمانشاه در 8 سال دفاع مقدس و ایثارگری های مردم استان در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و خسارت های که به واسطه آن استان در اکثر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... از میانگین کشور فاصله گرفت و محرومیت ها و کاستی های فراوانی را به مردم استان تحمیل کرد، نشان می دهد که لازم است این محرومیت ها به نوعی جبران شود و پاسخی به ایثارگری های مردم داده شود.

ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی با کارکردهایی که در توسعه استان خواهد داشت می تواند تا حدودی جبران این محرومیت ها باشد.

4- کنترل و کاهش حجم قاچاق کالا در استان

استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که حجم قاچاق کالا در آن بالا است، که این مسئله دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، دلایلی از جمله هم جواری با کشور عراق، بیکاری نیروی کار و ...

با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مناطق آزاد تجاری– صنعتی، تسهیل امر تجارت و جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا است، لذا ایجاد منطقه آزاد تجاری–صنعتی می تواند در کاهش حجم قاچاق در استان و کاهش معضلات و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

5- کمک به استقرار جمعیت در مرز و تقویت امنیت منطقه

ایجاد مناطق آزاد تجاری–صنعتی، می تواند به جذب جمعیت مهاجر ناشی از جنگ تحمیلی از استان و به خصوص شهرستان قصرشیرین، کمک کند و همچنین در تقویت امنیت منطقه نقش به سزایی داشته باشد، که البته یکی از مولفه های سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه در هر منطقه، وجود امنیت است.



6- وجود جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی در استان

صنعت توریسم یکی ار پر بازده ترین فعالیت های اقتصادی در جهان است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم دیگر فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

استان کرمانشاه با توجه به جاذبه های گردشگری فراوان و وجود میراث فرهنگی مهم یکی از استان های با پتانسیل کشور در این زمینه است.

یکی از کار کردهای مناطق آزاد جلب توریسم و برنامه ریزی جهت کسب درآمدهای حاصل از صنعت جهانگردی است که با ایجاد منطقه آزاد تجاری–صنعتی در استان می توان از ظرفیت های گردشگری استان به خوبی بهره برد.

7- جذب نقدینگی سرگردان استان و کمک به مهار تورم

ایجاد منطقه آزاد با ارتباطات پسین و پیشین آن، می تواند افراد منطقه را به سرمایه گذاری در آنها ترغیب کند و نقدینگی سرگردان در دست مردم را جذب و به کنترل و مهار تورم در استان کمک کند.

8- دست یابی به تکنولوژی پیشرفته

انتقال تکنولوژی، می تواند از اهداف مهم تأسیس مناطق آزاد تجاری - صنعتی تلقی شود، چرا که تکنولوژی نه تنها باعث رشد اقتصادی می شود، بلکه به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی نیز به حساب می آید.

لذا دست یابی به تکنولوژی پیشرفته به رشد و توسعه استان کمک شایانی می کند.

9- کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات استان

از جمله مهمترین کارکردهای مناطق آزاد تجاری، افزایش صادرات و کسب درآمدهای ارزی برای کشور است و استان کرمانشاه با توجه به قابلیت های صادراتی که دارد، ایجاد منظقه آزاد تجاری - صنعتی می تواند کمک کند که از این قابلیت به نحو بهتری استفاده و موجب افزایش صادرات استان شود.

10- درآمدهای حاصل از اجاره تأسیسات منطقه و مالیات های دریافتی

با ایجاد منطقه آزاد تجاری، هم از ناحیه اجاره تأسیسات در منطقه و هم مالیات های دریافتی می توان به درآمدهای استان کمک کرد.

به هر حال با تمام این ضرورت ها و بسیاری دیگر از دلایلی که وجود دارد کرمانشاه همچنان منتظر خواهد ماند تا این امر مهم برای استان محقق شود.