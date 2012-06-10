ایرانیان مهاجر به «سرزمین نوچ» رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، «سرزمین نوچ» نخستین داستان بلند کیوان ارزاقی است که با درونمایه مهاجرت نوشته شده و نشر افق آن را منتشر کرده است.

ارزاقی در این رمان به داستان ایرانیان مهاجر پرداخته و موضوع زندگی آنها در آمریکا را دستمایه نوشتن رمان قرار داده است.

نویسنده این رمان که خود از ایرانیان مهاجر به آمریکا به شمار می‌رود در این رمان شرحی از مهاجرت و زندگی آرش و صنم، زوج ایرانی به آمریکا را ارائه می‌دهد که شامل داستانی غیر منتظره به همراه شادی‌ها و تلخکامی‌های فراوان برای آنهاست.

این رمان نخستین تجربه ارزاقی در رمان‌نویسی به شمار می‌رود و در 22 فصل و 300 صفحه منتشر شده است که 20 فصل از آن به شرح زندگی دو قهرمان داستان در آمریکا و دو فصل نیز به فلاش بک‌های آنها به زندگی سابقشان در ایران می‌گذرد.

نویسنده این رمان همچنین عنوان داشته است که با توجه به حضور و زندگی خود در آمریکا و مشاهده وضعیت زندگی ایرانیان مهاجر در این کشور طی مدت دوسال توانسته است فضایی واقعی را در این زمینه مهاجرت در داستان خود ترسیم کند.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: عماد را نگاه می‌کنم. خودش می‌فهمد که متوجه موضوع نشدم. عینک را از روی صورتش برمی‌دارد. عینک، گوشه دماغش ردی انداخته. صورتش عرق کرده. چشم‌هاش را می‌مالد. سرخ شده است. دوباره عینک را می‌گذارد روی صورتش. مثل پسربچه‌ای که در مدرسه کار بدی کرده یا پول نان را در کوچه گم کرده، نگاهش را می‌دزدد. من و منی می‌کند و می‌گوید: خب چی کار کنم به هر دری که زدم نشد این گرین کارت لامصب را بگیرم. مجبور شدم دینم رو عوض کنم. هیچ کسی نمی‌دونه بهت گفته بودم؟

سرم را به علامت تایید تکان می‌دهم...

رمان سرزمین نوچ در 296 صفحه و با شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 9 هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.