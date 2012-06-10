میدان میوه و تره بار رامسر افتتاح شد

حمید رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میدان در فضایی به مساحت 16 هزار متر مربع دارای 60 غرفه 55 متری و 67 دفتر کار،باسکول و سایر امکانات جانبی است.

وی به گردشگری بودن شهرستان رامسر و ضرورت ایجاد زیر ساخت های مناسب اشاره کرد و گفت: عرضه چهار فصل میوه وتره بار با قیمت مناسب در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار و استفاده از ظرفیت های فراوان بومی و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان از اهداف اصلی راه اندازی این میدان بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رامسر گفت: پیش از این میوه و تره بار مورد نیاز شهرستان از استان گیلان و شهرستانهای همجوار تامین می شد که راه اندازی این میدان بار بزرگ ، بسیاری از مشکلات را در این زمینه رفع می کند.

وی اظهار داشت: ساماندهی بازار های هفتگی ، دست فروشان و میادین میوه و تره بار از سیاست ها و راهبردهای جدی ما بوده و از فرمانداری،مجمع امور صنفی و اتحادیه ها در جهت تحقق سیاست های دولت قدردانی می شود.

حسینی با اشاره به نامگذای امسال به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: وظبفه هر ایرانی است که برای تحقق این هدف ، گام هایش را با هدف و نیت نزدیک شدن به این شعار بردارد هرچند این گامها کوچک باشد.