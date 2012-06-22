به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال واحد پیشگام شاهد شاهرود بعنوان نماینده فوتسال دانش آموزی بسیج شاهرود به مسابقات کشوری اعزام می‌شود.

فرمانده حوزه مقاومت ایمان شاهرود گفت: تیم فوتسال واحد پیشگام شاهد شاهرود به نمایندگی از بسیج دانش آموزی استان در جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج دانش آموزی کشور در رشته فوتسال شرکت خواهد کرد.

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگاران در محل حوزه مقاومت ناحیه شاهرود افزود: با توجه به برگزاری مسابقات کشوری و وقت کم برای برگزاری مسابقات انتخابی استانی بسیج دانش آموزی، با توجه به آمادگی تیم واحد پیشگام شاهد این تیم نماینده استان در رشته فوتسال جشنواره ورزشی کشور خواهد بود.

وی اظهار داشت: این تیم در هفته سه جلسه تمرین در سالن مالک اشتر آموزش و پرورش دارد و آماده می‌شود تا در نیمه دوم تیرماه در مسابقات کشوری بسیج دانش آموزی شرکت کند.

به گفته وی، پیش از این، تیم پیشگام بسیج دانش آموزی شاهرود در جشنواره‌های دوره های قبلی، مقام سوم کشور را کسب کرده است.

بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر کوهپیمایی خانوادگی در سمنان برگزار می شود

به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر همایش کوهپیمایی خانوادگی روز جمعه در سمنان برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس در این مکان هم از دیگر برنامه های این همایش است و به شرکت کنندگان در همایش نیز به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این همایش از ساعت شش و نیم صبح باید در شش میدان اصلی سمنان شامل میدان امام خمینی، میدان امام رضا، میدان امام علی، مشاهیر،معلم و سعدی حضور یابند تا به مهدیشهر منتقل شوند.



شرکت کنندگان پس از انتقال به مهدیشهر در حوالی غار دربند به کوهپیمایی و ورزش صبحگاهی می پردازند.

صعود 300 نفر از پاسداران سمنانی به ارتفاعات شهرستان مهدیشهر صعود کردند

بیش از300 نفر از پاسداران ستاد، تیپ قائم (عج) و ناحیه سمنان و مهدیشهر هم در یک برنامه کوهپیمایی به ارتفاعات شهمیرزاد صعود کردند.

همچنین به مناسبت هفته پاسدار، مسابقات آمادگی جسمانی، طناب کشی و شنا بین پاسداران استان سمنان برگزار شد.



در بخش آمادگی جسمانی در رشته های دو در رشته های سه هزار و 200 متر، سرعت 60 متر، دراز و نشست و شنای روی دست ، در مجموع رشته ها محمد حسینی از تیپ حضرت قائم (عج) ، اکبر بینائیان از سپاه دامغان و حامد خالدی از ستاد سپاه استان عناوین برتر را کسب کردند.



در پایان مسابقه طناب کشی که بین شش تیم و در مجموعه ورزشی شهدای بسیج سمنان برگزار شد ، تیم سپاه ناحیه میامی بر سکوی اول ایستاد .



در رشته شنا نیز، در بخش کرال سینه حسن شریعتی از سپاه شاهرود، شنای قورباغه محمد خطیب زاده از ستاد سپاه استان و در کرال پشت هادی علی آبادی از تیپ حضرت قائم (عج) ، رتبه اول را کسب کردند.

پومسه کاران سمنانی برای حضور در رقابت های کشوری معرفی شدند

نمایندگان برتر پومسه استان سمنان از بین 25 تکواندوکار برتر استان برای حضور در رقابت های کشوری معرفی شدند.



در مسابقات پومسه قهرمانی استان که در خانه تکواندو سمنان برگزار شد، تیم فرهنگ سمنان در بخش تیمی در رده های سنی زیر 19 و زیر 29 سال به مقام قهرمانی رسید.

اعضای تیم زیر 19 سال باشگاه فرهنگ سمنان محسن رضایی، محسن اصغری و محمدرضا مردانی و اعضای تیم زیر 29 سال این باشگاه مسلم خلیلی، کمیل تبرائی و محمد مهدی حاجی قربانی بودند.



در بخش انفرادی این مسابقه ها نیز در رده سنی زیر 14 سال عباس حسن نژاد از باشگاه بهشتی سمنان، 14 تا 17 سال محمدرضا مردانی و در رده سنی زیر 29 سال محسن اصغری هر دو از باشگاه فرهنگ سمنان برتر شدند.