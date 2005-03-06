انصاريان و جباري پرسپوليس را همراهي نمي كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" فريد زرينه پزشك اين تيم با تاييد اين خبرگفت: انصاريان بطورحتم به ديدارروزپنجشنبه با استقلال اهواز نمي رسد، اما وضعيت رضاجباري تا حدودي بهترازانصاريان است. با اين حال تصورنمي كنم اوهم به اين ديداربرسد.

زرينه درمورد سايربازيكنان مصدوم پرسپوليس گفت: سهراب انتظاري، محمدمحمدي ويحيي گل محمدي بازيكناني بودند كه مصدوميتهايشان روبه بهبود است وازروزگذشته همراه با سايربازيكنان تمرين كردند. ضمن اينكه عليرضا امامي فرهم دچار سرماخوردگي شده كه تا روزبازي به شرايط ايده ال نزديك خواهد شد.

لازم به ذكراست: ديدارتيمهاي استقلال اهوازوپرسپوليس روزپنجشنبه هفته جاري درورزشگاه تختي اهوازبرگزارخواهد شد.